Shiba Inu trendet abwärts - dieser SHIB-Konkurrent ist jetzt eine interessante Investitionsalternative

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Shiba Inu befindet sich derzeit in einem anhaltenden Abwärtstrend, was bei vielen Investoren für Unsicherheit sorgt. Während der Meme-Coin weiterhin an Wert verliert, rückt jedoch ein neuer Konkurrent ins Rampenlicht, der als vielversprechende Investitionsalternative gilt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die aktuelle Situation von Shiba Inu und stellen den aufstrebenden SHIB-Konkurrenten vor, der sich als interessante Option für Anleger präsentieren könnte.

Shiba Inu hat einen Großteil seiner Gewinne aus der letzten Memecoin-Rallye bereits wieder verloren

Der Kryptomarkt befindet sich nach wie vor in einer Konsolidierungsphase, in der größere Rallyes ausbleiben und insbesondere kleinere Altcoins zunehmend an Wert verlieren. So gab es auch heute wieder einen Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung um über 1,4 %, während die größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, kaum Volatilität zeigten und lediglich um 0,7 % beziehungsweise 0,07 % an Wert verloren haben. Ähnlich sieht es derzeit auch bei den Meme-Coins aus, die in den letzten Wochen und Monaten bereits erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Die Gesamtmarktkapitalisierung der Meme-Coins ist von einem Jahreshöchststand von knapp 70 Milliarden Dollar auf aktuell nur noch 38,38 Milliarden Dollar zurückgegangen.

Auch der zweitgrößte Meme-Coin, Shiba Inu, bleibt von dieser negativen Entwicklung nicht verschont. Sein Wert sank in den letzten 24 Stunden um 1,5 % und liegt nun bei lediglich 0,0000138 Dollar. Damit setzt Shiba Inu die negative Wertentwicklung der letzten Woche fort, in der der Coin fast täglich Verluste verzeichnete, die sich mittlerweile auf insgesamt über 9 % in den letzten sieben Tagen summieren. Folglich ist auch die Marktkapitalisierung von Shiba Inu stark zurückgegangen und liegt nun bei nur noch 8,17 Milliarden Dollar. Das macht Shiba Inu zwar weiterhin zum zweitgrößten Meme-Coin, jedoch ist die Kryptowährung im Vergleich zu allen anderen Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf Rang 13 zurückgefallen.

Quelle: CoinMarketCap.com

Das Handelsvolumen des Coins liegt mit nur noch 177,5 Millionen Dollar auf einem sehr niedrigen Niveau, was darauf hindeutet, dass das Interesse der Investoren am Handel mit Shiba Inu derzeit gering ist. Dabei konnte der Coin in diesem Jahr bereits eine beachtliche Rallye verzeichnen, als er Anfang März von Kursen unter 0,00001 Dollar auf ein Jahreshoch von 0,000036 Dollar schoss. Seit diesem Höchststand hat Shiba Inu jedoch kontinuierlich an Wert verloren und mittlerweile rund 60 % seines Wertes eingebüßt. Zudem ist negativ zu erwähnen, dass diese Rallye bei weitem nicht an die letzte große Shiba Inu-Rallye aus dem Bullenmarkt 2021 anknüpfen konnte, als Shiba Inu sein Allzeithoch bei 0,000088 Dollar erreichte.

Viele Anleger sind daher skeptisch, ob Shiba Inu in diesem Bullenmarkt noch einmal eine große Rallye erleben kann, die den Coin auf ein neues Allzeithoch katapultiert. Schließlich ist die Konkurrenz unter den Meme-Coins seit dem letzten Bullenmarkt erheblich gewachsen, und es gibt inzwischen zahlreiche weitere namhafte Investitionsalternativen in diesem Marktsektor, die jeweils durch ihre einzigartigen Ansätze Investoren anziehen können. Infolgedessen entscheiden sich immer mehr Anleger dafür, lieber in jüngere und kleinere Meme-Coins zu investieren, die noch keine milliardenschwere Marktkapitalisierung erreicht haben und den aktuellen Zeitgeist im Kryptomarkt besser treffen als Shiba Inu.

Ein interessantes Beispiel für einen solchen Konkurrenten von Shiba Inu ist derzeit das neue Krypto-Projekt Shiba Shootout mit seinem Coin SHIBASHOOT.

Shiba Shootout stellt jetzt eine attraktive Investitionsalternative für viele Anleger dar

Shiba Shootout hat sich in der Welt der Kryptowährungen als mehr als nur ein weiterer Memecoin etabliert und bietet eine recht einzigartige Kombination aus unterhaltsamen Erlebnissen und potenziellen Investitionschancen. Das von der Wildwest-Ära inspirierte Krypto-Universum bietet Krypto-Enthusiasten eine Plattform, auf der sie nicht nur Spaß haben, sondern auch von den zahlreichen innovativen Funktionen des Projekts profitieren können. Im Zentrum des Geschehens steht Shiba Gulch, eine virtuelle Stadt, die als Treffpunkt für Shiba Inu-Fans und Meme-Künstler dient, die sich an kreativen Herausforderungen und spannenden Wettbewerben beteiligen.

Die Handlung von Shiba Shootout dreht sich um ikonische Charaktere wie Marshal Shiba und die Shiba Sharpshooters, die im digitalen Wilden Westen um die Vorherrschaft kämpfen. Das erzählerische Element verleiht dem Projekt nicht nur Tiefe, sondern schafft auch eine starke Community-Bindung. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Talente in Meme-Wettbewerben und Pokerturnieren unter Beweis zu stellen, während virtuelle Schatzsuchen das Abenteuer zusätzlich bereichern.

Quelle: Shibashootout.com

Neben dem Unterhaltungswert bietet Shiba Shootout auch handfeste finanzielle Anreize. Durch das „Posse Rewards“-Programm können Nutzer Freunde in die Community einladen und dafür ShibaShootout-Tokens als Belohnung erhalten. Das System fördert das Wachstum der Community und bietet gleichzeitig finanzielle Vorteile. In den „Campfire Stories“-Sessions können Mitglieder ihre Krypto-Erfahrungen teilen und zusätzliche Tokens für die besten Geschichten verdienen, was die Gemeinschaft weiter stärkt.

Ein weiteres Highlight des Projekts sind die „Token Governance Roundups“, bei denen Token-Inhaber über wichtige Entscheidungen abstimmen können. Die Funktion gibt den Nutzern ein Gefühl von Einfluss und Verantwortung innerhalb des Projekts. Gleichzeitig bieten die „Lucky Lasso Lotteries“ die Chance, große Krypto-Preise zu gewinnen, wobei ein Teil der Einnahmen für wohltätige Zwecke verwendet wird.

Für langfristig orientierte Investoren bietet Shiba Shootout das „Savings Saddlebags“-Feature, das es ermöglicht, automatisch einen Teil der ShibaShootout-Tokens in eine spezielle Wallet zu übertragen. Diese Gelder werden für einen bestimmten Zeitraum gesperrt und generieren zusätzliche Tokens als Belohnung – ein System, das Sparanreize schafft und gleichzeitig zur Stabilität des Projekts beiträgt.

Aktuell bietet der PreSale von Shiba Shootout eine attraktive Möglichkeit, in die $SHIBASHOOT-Tokens zu einem vergünstigten Preis von 0,02 US-Dollar pro Token zu investieren. Bereits über 1.062.000 Dollar wurden gesammelt, und das Projekt nähert sich schnell seinem nächsten PreSale-Ziel von 1.792.524 Dollar. Der PreSale hat großes Interesse bei Krypto-Enthusiasten geweckt, und mit den steigenden Preisen in zukünftigen PreSale-Runden bietet sich jetzt eine besonders günstige Gelegenheit zum Einstieg.

Quelle: Shibashootout.com

Das Staking von $SHIBASHOOT bietet Investoren zudem die Chance auf hohe Renditen, während sie gleichzeitig zur Stabilität des Netzwerks beitragen. Derzeit liegt die geschätzte jährliche Rendite für das Staking bei beeindruckenden 888 %. Die dynamische Rendite passt sich monatlich und täglich an, was das Staking vor allem in der aktuellen Frühphase sehr rentabel macht.

Die solide Struktur der Tokenomics und die durchdachte Roadmap von Shiba Shootout unterstützen das langfristige Wachstum des Projekts. Mit insgesamt 2,2 Milliarden $SHIBASHOOT-Tokens, die für verschiedene Bereiche reserviert sind, stellt das Projekt sicher, dass es über ausreichende Ressourcen verfügt, um seine Ziele zu erreichen und eine stabile Handelsumgebung zu gewährleisten, ohne dabei den Wert seiner Coins zu inflationieren.

Zusätzliche Sicherheit wird durch den geprüften Smart Contract und eine KYC-Prüfung gewährleistet, die von SolidProof und Coinsult durchgeführt wurden. Die Maßnahmen tragen dazu bei, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Integrität des Projekts sicherzustellen. Die aktive Community auf Plattformen wie X und Telegram unterstützt ebenfalls die Dynamik des Projekts, indem sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen informiert wird und die Möglichkeit bietet, sich direkt mit dem Team hinter Shiba Shootout auszutauschen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.