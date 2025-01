So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

11.01.25 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Wer­bung

Bitcoin ist am Mittag 94.558,38 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:25 um -0,22 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 94.764,62 US-Dollar stand. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (449,88 US-Dollar) geht es um -2,36 Prozent auf 439,28 US-Dollar nach unten. In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ethereum-Kurs um -0,01 Prozent auf 3.268,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.269,21 US-Dollar an der Tafel. Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,14 Prozent auf 104,05 US-Dollar, nach 104,19 US-Dollar am Vortag. Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Ripple um 1,99 Prozent auf 2,390 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,343 US-Dollar gemeldet wurde. Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 0,73 Prozent auf 0,9386 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,9318 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (199,07 US-Dollar) geht es um -1,87 Prozent auf 195,35 US-Dollar nach unten. Währenddessen legt der IOTA-Kurs um 3,55 Prozent auf 0,3342 US-Dollar zu. Gestern war IOTA noch 0,3227 US-Dollar wert. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0118 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0119 US-Dollar. Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 0,72 Prozent auf 0,4179 US-Dollar, nach 0,4149 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0269 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0269 US-Dollar. Zudem gibt Dash nach. Um -0,35 Prozent reduziert sich der Dash-Kurs um 12:26 auf 37,40 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 37,53 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,87 Prozent auf 15,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 15,18 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com