So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Werte in diesem Artikel

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:26 um -3,20 Prozent auf 103.060,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 106.463,93 US-Dollar gestanden hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 13,75 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 49,1 Prozent.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -5,65 Prozent auf 382,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 405,88 US-Dollar wert.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.494,37 US-Dollar am Vortag auf 2.408,43 US-Dollar nach unten (-3,45 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -5,19 Prozent auf 95,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 100,70 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,428 US-Dollar am Vortag auf 2,314 US-Dollar nach unten (-4,70 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -4,34 Prozent auf 0,7234 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,7562 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,52 Prozent auf 345,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 336,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss IOTA Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der IOTA-Kurs um -5,47 Prozent auf 0,2171 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2297 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0066 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0071 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert -4,13 Prozent auf 0,2804 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2924 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich NEM im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,0185 US-Dollar) geht es um -22,59 Prozent auf 0,0143 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Dash-Kurs -4,15 Prozent schwächer bei 22,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,83 US-Dollar.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -5,69 Prozent auf 6,281 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,660 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.