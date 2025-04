So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagmittag

19.04.25 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,94 Prozent höher bei 85.234,38 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 84.436,58 US-Dollar. Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 335,37 US-Dollar am Vortag auf 338,57 US-Dollar nach oben (0,95 Prozent). Zudem legt Ethereum zu. Um 0,63 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.599,04 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.589,10 US-Dollar wert war. Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,21 Prozent auf 76,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 75,98 US-Dollar. Daneben steigt Ripple um 1,06 Prozent auf 2,085 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,063 US-Dollar. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6278 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,6274 US-Dollar. Nach 215,94 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um -0,22 Prozent auf 215,46 US-Dollar gesunken. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1615 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1587 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0044 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0044 US-Dollar. Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,67 Prozent auf 0,2464 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2400 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0165 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen wird Dash bei 21,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (20,89 US-Dollar). Nach 5,526 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Samstagmittag um 0,35 Prozent auf 5,545 US-Dollar gestiegen. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

