So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt

06.03.25 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 91.408,59 US-Dollar und damit 0,87 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 90.622,34 US-Dollar. Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,16 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:26 auf 397,37 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 392,83 US-Dollar wert war. Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.242,14 US-Dollar am Vortag auf 2.297,64 US-Dollar nach oben (2,48 Prozent). Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (104,81 US-Dollar) geht es um 2,74 Prozent auf 107,68 US-Dollar nach oben. Nach 2,502 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagmittag um 4,88 Prozent auf 2,624 US-Dollar gestiegen. In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Cardano-Kurs um -2,02 Prozent auf 0,9565 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9762 US-Dollar an der Tafel. Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 1,68 Prozent stärker bei 230,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 227,16 US-Dollar. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2237 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2197 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0055 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar. Nach 0,3000 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Donnerstagmittag um 2,65 Prozent auf 0,3080 US-Dollar gestiegen. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0199 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0199 US-Dollar beziffert. Derweil notiert der Dash-Kurs bei 25,10 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (24,95 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,62 Prozent. Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 1,10 Prozent auf 9,281 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,180 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

