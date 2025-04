So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Vormittag am Kryptomarkt

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochvormittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,35 Prozent auf 83.364,73 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 83.659,92 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,47 Prozent stärker bei 320,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 319,16 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -1,26 Prozent auf 1.566,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.586,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 75,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 75,39 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ripple-Kurs um -1,89 Prozent auf 2,047 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,086 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -0,77 Prozent auf 0,6034 US-Dollar, nach 0,6081 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,45 Prozent auf 218,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 215,36 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1571 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:41 bei 0,1570 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0040 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0041 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Stellar-Kurs um -1,71 Prozent auf 0,2315 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2355 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0153 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0150 US-Dollar.

Nach 20,24 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Mittwochvormittag um -0,87 Prozent auf 20,07 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 3,15 Prozent auf 5,490 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,322 US-Dollar wert.

