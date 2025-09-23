So lukrativ wäre ein Investment in Monero von vor 1 Jahr gewesen

XMR-Anlage

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monero-Investment verdienen können.

Monero wurde am 22.09.2024 zu einem Wert von 176,79 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 0,5656 Monero in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Monero am 22.09.2025 auf 289,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,74 Prozent zugenommen.

Bei 136,63 USD erreichte der Coin am 02.10.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 417,53 USD und wurde am 25.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net