Lohnende Dogecoin-Investition?

So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren abgeworfen

13.08.25 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Dogecoin-Engagement verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,2432 USD 0,0074 USD 3,15%
Charts|News

Dogecoin war am 12.08.2022 0,072383 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.381,54 DOGE-Coins Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2358 USD), wäre die Investition nun 325,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 225,75 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,092473 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Bei 0,4673 USD erreichte Dogecoin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com