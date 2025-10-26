DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin97.677 +1,7%Euro1,1632 +0,1%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Milliardendeal: Novartis will Avidity kaufen Milliardendeal: Novartis will Avidity kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
WLD-Investment im Fokus

So viel hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet

26.10.25 19:43 Uhr
So viel hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet | finanzen.net

Bei einem frühen Investition in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,9522 USD 0,0567 USD 6,33%
Charts|News

Worldcoin notierte gestern vor 1 Jahr bei 1,901 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 526,05 WLD. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 25.10.2025 gerechnet (0,8955 USD), wäre die Investition nun 471,10 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,89 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,6161 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com