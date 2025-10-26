So viel hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet

WLD-Investment im Fokus

Bei einem frühen Investition in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Worldcoin notierte gestern vor 1 Jahr bei 1,901 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 526,05 WLD. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 25.10.2025 gerechnet (0,8955 USD), wäre die Investition nun 471,10 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,89 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,6161 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net