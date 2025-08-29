So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Hedera-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Hedera notierte am 26.10.2021 bei 0,3908 USD. Bei einer HBAR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 255,87 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,2281 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,37 USD wert. Mit einer Performance von -41,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 0,042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com