So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Hedera-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Hedera notierte am 26.10.2021 bei 0,3908 USD. Bei einer HBAR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 255,87 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,2281 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,37 USD wert. Mit einer Performance von -41,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 0,042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.

