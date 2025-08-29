DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.012 +0,2%Euro1,1685 ±-0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Krypto-Investition im Fokus

So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren angefallen

30.08.25 19:43 Uhr
So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Hedera-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Hedera notierte am 26.10.2021 bei 0,3908 USD. Bei einer HBAR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 255,87 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,2281 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,37 USD wert. Mit einer Performance von -41,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 0,042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.

