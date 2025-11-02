DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.501 +0,7%Euro1,1535 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Lohnender WLD-Einstieg?

So viel Wert wäre mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

02.11.25 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,8263 USD -0,0424 USD -4,88%
Charts|News

Worldcoin notierte am 01.11.2024 bei 1,880 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in WLD investierten, hätten nun 5.320,27 Worldcoin im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.621,28 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 01.11.2025 auf 0,8686 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 4.621,28 USD entspricht einer negativen Performance von 53,79 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

