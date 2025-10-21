DAX24.219 -0,2%Est505.674 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.684 -2,4%Euro1,1617 -0,3%Öl61,16 +0,4%Gold4.264 -2,1%
So viel Wert wäre mit einem Neo-Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen

21.10.25 11:03 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Neo-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
5,0065 USD -0,2048 USD -3,93%
Charts|News

Neo war gestern vor 3 Jahren 7,752 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in NEO investiert hätte, befänden sich nun 129,00 Neo in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 20.10.2025 bei einem NEO-USD-Kurs von 5,211 USD 672,27 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 32,77 Prozent verkleinert.

Am 10.10.2025 erreichte NEO sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4,384 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 25,08 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com