Solana News: WIF & BONK verlieren deutlich, startet jetzt Base Dawgz durch?

In den letzten 24 Stunden notieren Kryptowährungen etwas fester. Doch mitunter fallen Meme-Coins erneut weiter. Während Solana zuletzt eigentlich wieder stark performte, waren es in den letzten 24 Stunden Solana-basierte Meme-Coins mit relativer Schwäche. BONK und WIF fallen um rund 3-4 Prozent in den letzten 24 Stunden, während der breite Markt eben unverändert verharrt.

Während BONK so gerade noch in der Top 50 rangiert und auf Wochensicht keinerlei Gewinne verzeichnet, sieht dies bei WIF anders aus. Denn Dogwifhat pumpte um rund 10 Prozent in den letzten sieben Tagen. Die Marktkapitalisierung liegt hier mit 1,7 Milliarden US-Dollar rund 400 Millionen US-Dollar höher als bei BONK.

Gemeinsam haben beide Meme-Coins jedoch, dass diese deutlich vom Allzeithoch entfernt verharren. Denn für BONK und WIF lief es zuletzt nicht prächtig. Spekulatives Kapital wurde aus dem Markt abgezogen oder mitunter zu neuen Projekten allokiert, Stärke gibt es hier auch auf der Ethereum-L2 Base. So könnte Base Dawgz der nächste heiße Meme-Coin sein, oder?

Base statt Solana? Meme-Coin DAWGZ steigt auf 3 Mio. $

In den letzten Monaten hat sich die Kryptowelt dynamisch entwickelt. Solana hat zwar weiterhin ein starkes Wachstum gezeigt, doch der Fokus vieler Investoren hat sich zunehmend auf Ethereum-Layer-2-Lösungen verlagert. Einer der herausragenden Player in diesem Bereich ist Base. Die Coinbase-L2 punktet eben mit einem überdurchschnittlichen Wachstum.

Ein signifikanter Trend, der sich durch die wachsende Beliebtheit von Base abzeichnet, ist die Entstehung einer neuen Meme-Coin-Saison auf der L2. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass viele Anleger nun ihre Aufmerksamkeit auf Base richten. Das wachsende Interesse und die zunehmenden Investitionen in Base schaffen ein günstiges Umfeld für neue Meme-Coin-Projekte, die von dieser Dynamik profitieren können. Wenn Liquidität zu einer Blockchain fließt, profitieren auch spekulative Projekte.

Hier ist ein spannender Kandidat Base Dawgz (DAWGZ). Vor allem in einem bullischen Marktumfeld neigen Anleger dazu, in risikoreichere Anlagen wie Meme-Coins zu investieren. Der Presale des Projekts konnte mittlerweile rund 3 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln – ein erstes Statement.

Base Dawgz basiert auf der wachstumsstarken Layer-2-Blockchain Base, die sich durch ihre starke Infrastruktur und wachsende Popularität auszeichnet. Diese robuste Basis zieht spekulative Investitionen an. Die starke Verbindung zur Base-Blockchain könnte Base Dawgz einen Vorteil verschaffen, indem es von der relativen Stärke dieser Plattform profitiert. Doch das Projekt geht noch einen Schritt weiter: Durch den Einsatz von Technologien wie der Wormhole- und Portal-Bridge kann DAWGZ auch auf anderen Blockchains wie Ethereum, Solana, Avalanche und der Binance Smart Chain operieren. Diese Interoperabilität ermöglicht es dem Token, die Liquidität über verschiedene Plattformen hinweg zu maximieren. Mehr Anleger können einfach DAWGZ kaufen und den Preis nach oben treiben.

Zum Base Dawgz Presale

Ein zentraler Aspekt von Base Dawgz ist das innovative Refer-2-Earn-Programm, das auf die virale Verbreitung durch soziale Netzwerke setzt. Nutzer können durch das Teilen von Memes und anderen Inhalten Punkte sammeln, die später gegen DAWGZ-Token eingelöst werden können. Dies schafft zusätzliche Anreize und fördert die Bekanntheit des Projekts. Virales Momentum lässt sich somit einfacher erzeugen.

Die Roadmap von Base Dawgz zeigt eine klare langfristige Vision. Das Projekt ist in mehrere Entwicklungsphasen unterteilt, die von der Einführung des Presales bis hin zu umfangreichen Marketingaktionen reichen. Aktuell liegt der Preis für einen DAWGZ-Token bei 0,007414 US-Dollar. In rund 48 Stunden steigt der Preis das nächste Mal. Wer teilnehmen möchte, kann einfach über die Website mit seinem Wallet ETH, AVAX, USDT, BNB oder SOL gegen DAWGZ tauschen.

Zum Base Dawgz Presale

