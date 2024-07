Solana wertvoller als Bitcoin? SOL Prognose verblüfft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit einem Kurs von rund 140 US-Dollar ist Solana aktuell auf Rang 5 der wertvollsten Kryptowährungen der Welt. Doch ein Analyst sieht noch massiv Potenzial für den Solana Kurs. Er spricht gar von einem Kurs, bei dem Solana in Zukunft wertvoller wäre als der Bitcoin heute.

Solana Kurs Prognose: Wertvoller als Bitcoin und Ethereum?

Der Analyst MartyParty teilte kürzlich auf X (ehemals Twitter) seine irre Solana Kurs Prognose: Sollte ein Durchbruch des Widerstands gelingen, könnte der Solana Kurs seiner Meinung nach im nächsten Bull Run eine Marktkapitalisierung erreichen, die den aktuellen Wert des Bitcoins übertreffen würde.

Die Prognose des Analysten X geht allerdings nicht mit einem Solana Kurs von über 58.000 US-Dollar einher, denn diesen muss Solana gar nicht erreichen, um so wertvoll wie der Bitcoin zu sein. Entscheidend ist stattdessen die sogenannte Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ergibt sich durch den Preis pro Coin multipliziert mit der Anzahl aller im Umlauf befindlichen Coins. Beim Bitcoin sind es aktuell rund 19,8 Millionen, bei Solana sind es hingegen 464 Millionen SOL Coins. MartyParty sieht einen Kurs von 2.800 US-Dollar für Solana als realistisch an. Er setzt hierbei eine ähnliche Entwicklung wie die von Ethereum in früheren Zyklen voraus.

Both Ethereum and Solana had 95% drawdowns.



All you must focus on now is what happens next. Ethereum went up 2000% 660 days after its drawdown. Solana will do the same and more. We are 619 days since the drawdown.



Thats $SOL to $2800 starting soon (using same % and durations)… pic.twitter.com/1qeOX4ToZO — MartyParty (@martypartymusic) July 10, 2024

Beim aktuellen Umlaufvermögen würde dies einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Milliarden US-Dollar entsprechen. Bitcoin kommt aktuell lediglich auf 1,15 Milliarden US-Dollar. Doch auch in dieser sehr bullischen Solana Prognose wäre Solana höchstwahrscheinlich nicht wertvoller als Bitcoin oder Ethereum. Denn Fakt ist: BTC und ETH haben sich als Top 2 längst abgesetzt und würden beim nächsten Bull Run vermutlich ebenfalls hohe Schritte machen, was die Marktkapitalisierung angeht. Nichtsdestotrotz wäre eine solche Kurs-Entwicklung von SOL natürlich auch eine endgültige Etablierung des Solana-Ökosystems.

Wird Solana eine der führenden Kryptowährungen im nächsten Bull Run?

In der Vergangenheit haben in Bull-Runs allerdings vor allem neue Kryptowährungen überzeugen können. Coins, die in der Vergangenheit bereits einen oder zwei Bull-Zyklen komplett mitgemacht haben, zeigten zwar ebenfalls stets positive Kursentwicklungen, konnten jedoch nicht alle ein neues Allzeithoch erreichen. Da sich der Blick mit jedem Bullenmarkt vor allem auf Narrative richtet und Anleger auf neue Kryptowährungen mit niedriger Marktkapitalisierung fokussieren, dürfte ein Anstieg auf 2.800 US-Dollar im nächsten Bull-Run unwahrscheinlich sein.

