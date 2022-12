Symbiose-aus-P2E-und-F2P-revolutioniert-die-Kryptogames

P2E und F2P stellen auf den ersten Eindruck einen Gegensatz dar. Jedoch kann gerade in einer Symbiose dieser ein massives Potenzial stecken, welches bisher übersehen wurde. Das beeindruckende Kryptogame Calvaria leistet mit seinem innovativen Ansatz dabei Pionierarbeit. Worum es sich dabei genau handelt und welchen Einfluss es auf die Märkte haben wird, beleuchtet der folgende Artikel.

Was genau sind P2E (Play-to-Earn) und F2P (Free-to-Play)

Bislang galten Kryptogames noch als eine Randerscheinung. Die Gründe liegen trotz des massiven Potenzials primär an der Qualität der Games sowie den hohen Einstiegsschwellen für Spieler. Denn für die meistens Kryptospiele werden Investitionen in Höhe von hunderten bis tausenden Euros notwendig.

Im Gegensatz dazu steht der sich unter Spielen mittlerweile stark verbreitete Trend des F2P. Denn somit müssen die Nutzer das Game nicht erst erwerben, weshalb eine leichtere Verbreitung sichergestellt ist. Außerdem bieten die Spiele meist dieselben Gewinnchancen unabhängig von der Tatsache, ob ein Investment getätigt wurde. Stattdessen können Skins für ein neues Aussehen des Avatars oder andere Objekte und Mitgliedschaften erworben werden. Auf diese Weise können dann auch mit Free-to-Play-Games Einnahmen erzielt werden.

Im Kontrast dazu steht der neueste Trend der Gamingbranche in Form des P2E. Innerhalb dieser Games können sich die Benutzer durch spielerische Leistungen verschiedene Belohnungen in Form von Kryptowährungen und NFTs verdienen. Somit können Progamer sich künftig möglicherweise ihren Lebensunterhalt sowie ihren Traum von einer E-Sportler-Karriere finanzieren. Ferner schaffen sie durch eine Investition ihrer Zeit echte Werte, welche sich besonders leicht zwischen den Nutzern handeln und tauschen lassen.

Jetzt mit Calvaria von P2E und F2P profitieren!

Symbiose aus P2E und F2P bietet großes Potenzial

Das innovative Calvaria wagt nun einen besonders außergewöhnlichen und auf den ersten Blick widersprüchlichen Ansatz. Denn es vereint die Gegensätze von F2P und P2E auf eine neuartige Art und Weise. So müssen die Spieler im Gegensatz zu anderen Kryptogames keinerlei Investitionen tätigen und benötigen ebenfalls keine Wallet. Damit die Gamer jedoch auch Belohnungen in dem Spiel erzielen können, wird ein Besitz von eigenen NFT-Karten vorausgesetzt.

Somit kann wahrscheinlich eine wesentlich leichtere Adaption stattfinden. Schließlich haben die Interessenten erst mal die Möglichkeit, dass sie das Spiel einmal ausprobieren. Auf diese Weise fallen schon einmal einige der größten Schwachstellen von Kryptogames weg.

Jetzt in Zukunft der Kryptogames investieren!

Was ist Calvaria?

Bei dem außergewöhnlichen P2E-Strategiespiel handelt es sich um eines der bemerkenswertesten Kryptogames. Denn es besticht vorwiegend durch seine AAA-Standards, womit es sich von den monotonen und wenig unterhaltsamen Blockchaingames abgrenzt. So werden unter den P2E-Kartenspielen erstmals mit 3D-Animationen geboten.

Zudem soll es sich auch durch seine spielerische Vielfalt und fesselnde Unterhaltung auszeichnen. Dabei wurde das Game insbesondere auf den E-Sport ausgerichtet, weshalb es besonders kompetitiv und komplex gestaltet wurde. So gibt es in Calvaria unter anderem verschiedene Völker, Zauber, Aufrüstungen, Gegenstände, Spielvariationen und vieles mehr.

Über dies beinhaltet es eine eigene App, mit welcher plattformübergreifend an dem Spiel teilgenommen werden kann. Somit werden sich also auch wesentlich leichter Spielpartner finden. Weiter noch können die Anwender auch das Spiel von verschiedenen Geräten aus nutzen und sind nicht an einen Computer gebunden. Hinzu kommt das große Potenzial des Mobilegamings, welches eine Penetrationsrate von 22,9 % hat und bis 2027 auf 29,2 % kommen soll.

Entscheidende Vorteile dürfte das Game auch durch die Implementierung seiner DAO erzielen. Denn dadurch erhalten die Investoren und Spieler eine Möglichkeit, sich selbst an der künftigen Entwicklung des Kryptogames zu beteiligen. Dies bedeutet, dass sich das Strategiespiel besonders fair und nutzerorientiert entwickelt, sodass dadurch die Kundenbedürfnisse bestmöglich zufriedengestellt werden. Zudem ist die Befriedigung der Kundenwünsche einer der wichtigsten Garanten für den langfristigen Erfolg.

Weitere Vorzüge des Projekts liegen in dem geplanten Kult um Calvaria. Wie auch bei Pokémon sollen eigene Serien, Hefte und weitere Fanprodukte angeboten werden. Somit erschließen sich Calvaria weitere Einnahmequellen und auch Marketingeffekte, welche sich ebenfalls förderlich auf den Wert des Tokens auswirken dürften.

Jetzt in innovativstes P2E-Kartenspiel investieren!

Weiterer Ausblick auf Calvaria

Das beeindruckende Strategiespiel bietet gleich mehrere Vorteile, mit denen es sich von der Konkurrenz abgrenzt. Durch die Positionierung innerhalb dieser Marktlücken könnte Calvaria entscheidende Vorteile gegenüber seinen Wettbewerbern erhalten. Bereits jetzt zeigt sich eine enorme Nachfrage nach dem Projekt, da es in einem Jahr so viele Fans auf den sozialen Medien erzielte wie der größte Konkurrent in vier Jahren.

Außerdem ist es nicht wie viele andere Kryptogames nur eine Vision, welche noch nicht entwickelt wurde. Stattdessen gibt es schon eine erste Version des Games, wobei das Release der Alpha für das zweite Quartal von 2023 angesetzt ist.

Für die kommende Zeit bietet Calvaria eine ausgezeichnete Nachrichtenlage. Denn es wurden schon die ersten Verträge mit Kryptobörsen für Listungen unterzeichnet. Zu den Exchanges zählen unter anderem KuCoin, Gate.io und XT.com. Zudem kommen weitere 5 bis 10 Handelsplätze im ersten Quartal des neuen Jahres hinzu.

Sowohl die vielen Listings als auch das Release sollten die Aufmerksamkeit und Nachfrage nach dem einzigartigen Projekt vermutlich steigern. Auf diese Weise sind dann auch wiederum neue Kursausbrüche zu erwarten, wobei Analysten von Kurszielen von bis zu 0,20 US-Dollar ausgehen.

Einer der Gründe dafür liegt in den besonders hohen Belohnungen für das Staking, denn dafür sind 25 % aller Coins eingeplant. Daher könnten auch leichter langfristige Investoren gebunden werden, was sich wiederum zumindest stabilisierend auf den Preis auswirken dürfte. Zudem profitieren die Investoren von deflationären Effekten durch Kartenupgrades sowie der Verleihfunktion der NFT-Karten. Schließlich können sie somit ein passives Einkommen aufbauen, welches über die Zeit an Wert gewinnt.

Jetzt frühzeitig in Calvaria investieren!

Letzten $RIA im Presale erhältlich

Für kurze Zeit können sich Anleger die Token von Calvaria noch zum Presaleangebot sichern. Frühe Investoren erhalten dabei Renditen von bis zu 225 % innerhalb weniger Wochen. Allerdings sind nur noch Token im Wert von weniger als 500.000 US-Dollar über den Vorverkauf erhältlich. Daher sollten sich Interessierte besser beeilen, denn trotz des Bärenmarktes hat das Projekt für eine beeindruckende Nachfrage gesorgt. Denn es konnte in eine Finanzierungssumme von mehr als 2,6 Mio. US-Dollar erzielen.

Jetzt Calvaria zum Presaleangebot sichern!v

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.