Top 10 Meme Coins brechen um 63 % ein, während Meme Games Token explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die letzten Monate waren hart am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs ist im ersten Quartal dieses Jahres steil gestiegen und hat bei 73.750 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Das hat auch bei den meisten Altcoins zu einer Rallye geführt, wobei vor allem Meme Coins die großen Gewinner waren. Seitdem geht es aber steil bergab. Zumindest bei den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung. Anders sieht die Lage dagegen beim neuen Meme Games Token ($MGMES) aus. Hier sind Anleger kurz vor dem Listing an den Kryptobörsen nicht mehr zu bremsen.

Einbruch bei den Top 10 Meme Coins

Noch nie war das Interesse an Meme Coins so groß wie in diesem Jahr. Schon im Krypto-Bullrun 2021 haben Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) für Aufsehen gesorgt, da sie Marktkapitalisierungen von je über 50 Milliarden Dollar erreicht haben. Ganz so weit ist in diesem Jahr noch kein Meme Coin gestiegen. Dafür hat es aber noch nie so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben. So steil wie der Aufstieg war, so schnell geht es nun auch wieder bergab.

Egal ob DOGE, SHIB, PEPE oder WIF, sie alle haben in den letzten Monaten massive Einbußen hinnehmen müssen. Im Durchschnitt haben die 10 größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung um 63,73 % nachgegeben. Während einige Beobachter vermuten, dass es noch weiter bergab geht, nutzen auch Wale wieder die Gelegenheit, günstig einzukaufen, da sie offenbar davon ausgehen, dass der Boden erreicht ist.

Ob das Schlimmste tatsächlich schon überstanden ist, wird sich erst zeigen. Sicher ist, dass der September nochmal turbulent werden könnte für die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, die in erster Linie von der Kursentwicklung von Bitcoin abhängig sind. In den hinteren Reihen können dagegen auch Gewinne erzielt werden, wenn es am Kryptomarkt nicht ganz rund läuft.

Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung bringen zwar ein größeres Risiko mit sich, dafür aber eben auch deutlich mehr Gewinnpotenzial. Derzeit setzen Anleger auf den neuen Meme Games Token ($MGMES), der kurz vor einer Kursexplosion stehen könnte.

Jetzt mehr über Meme Games erfahren.

Meme Games Token steht kurz vor dem Start

Während es für die großen Meme Coins schnell bergab geht, kommen auch Tag für Tag neue Coins auf den Markt, wovon manche durch die Decke gehen. Die Mehrheit bricht aber schon kurz nach dem Launch ein. Beim Meme Games Token ($MGMES) häufen sich die Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der Kurs schon bald explodieren könnte. Der neue Meme Coin ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wird aber bereits nächste Woche an den dezentralen Kryptobörsen (DEX) gelistet.

(Meme Games Token Initial Coin Offering – Quelle: Meme Games Token Website)

Der Coin ist offensichtlich an die olympischen Spiele angelehnt, wobei beliebte Meme Coins gegeneinander antreten. Anleger haben die Möglichkeit, beim Kauf einen Bonus von 25 % zu erhalten. Die Tatsache, dass Meme Games Token schon während des Vorverkaufs über 400.000 Dollar umsetzen konnten, führt Analysten zu der Annahme, dass es nach dem Handelsstart an den Börsen schnell zu einem massiven Kursanstieg kommen könnte.

Neben einem Konzept, das an die olympischen Spiele erinnert und Anhänger unterschiedlicher Meme Coins anspricht, hat $MGMES auch eine Staking-Funktion zu bieten. Diese ermöglicht es Anlegern, ihre Token zu staken und dafür eine Rendite zu erhalten. Die APY (jährliche Rendite) ist davon abhängig, wie viele Token im Staking Pool sind und liegt derzeit noch bei 471 %, da Meme Games noch ganz am Anfang steht.

Dieser Wert kann zwar noch sinken, hat aber dazu geführt, dass die meisten Käufer ihre Token bereits staken, wodurch eine Kursexplosion beim Launch umso wahrscheinlicher wird. Wer die Gelegenheit noch nutzen und vor dem Listing an den Kryptobörsen investieren möchte, sollte sich beeilen, da der Vorverkauf bald endet und $MGMES am 10. September an den Börsen gelistet wird.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $MGMES im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.