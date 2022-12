Top-4-GameFi-und-P2E-Kryptowährungen-für-2023

GameFi und Play-to-Earn-Spiele haben sich zumindest zu einem Rivalen für die traditionelle und florierende Gaming-Branche entwickelt. Künftig könnte diese sogar größtenteils von den Blockchaingames verdrängt werden. Beginnend von der ersten Ära der monotonen und einfachen Kryptospiele wie CryptoKitties haben sich diese langsam zu Games wie Axie Infinity mit mehr spielerischen Funktionen entwickelt. Mittlerweile gibt es jedoch schon die ersten 3D-Kryptogames in AAA-Qualität. Dadurch dürfte GameFi künftig wesentlich leichter die traditionelle Gamingcommunity von sich überzeugen. Welche Projekte bereits Kryptowährungen haben und davon am interessantesten sind, wird jetzt im Folgenden behandelt.

Calvaria

Kartenspiele sind nicht nur in der traditionellen analogen Welt schon seit mindestens dem 12. bis 13. Jahrhundert unter Menschen beliebt. Nach der ersten Evolution zu den digitalen Battle Card Games haben sich diese mittlerweile zu den Play-to-Earn-Games mit NFTs auf Blockchains weiterentwickelt. Eines der attraktivsten Krypto-Tradingcardgames ist derzeit das besonders innovative Calvaria. Denn durch seine außergewöhnlichen Features kann es sich dabei besonders vorteilhaft gegenüber den Wettbewerbern positionieren.

So bietet es erstmalig eine Spielversion ohne Wallet und Kryptowährungen, sodass auch Personen außerhalb der Krypto-Community leichter überzeugt werden können. Darüber hinaus nutzt es im Gegensatz zu den Wettbewerbern 3D-Charaktere und hat ebenfalls einen Storymodus sowie das einzigartige Afterlife-Thema. Außerdem kann es seine Konkurrenz durch die Mitgestaltung der Nutzer über die DAO und die Mobile-App in den Schatten stellen. Somit sollte insgesamt eine besonders leichte Adaption möglich sein und auch langfristig die Kundenbedürfnisse zufriedengestellt werden.

Das Game soll seine Nutzer dabei durch den komplexen Strategie- und Sammelspaß in den Bann ziehen. Dafür bietet es seinen Anwendern unterschiedliche Fraktionen, Kartenupgrades, Extras und Spielmodi. Damit eine NFT-Karte aufgerüstet werden kann, muss jedoch ein exaktes Duplikat von dieser dafür geopfert werden. Auf diese Weise werden die limitierten Kollektionen noch einmal zusätzlich verknappt. Dadurch könnten auch Investoren von den deflationären Effekten von Calvaria profitieren. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass über den Verleih von besonders seltenen und starken Karten ein passives Nebeneinkommen erwirtschaftet werden kann.

RobotEra

Nach der Entwicklung des Internets zum Web2 steht nun der nächste Evolutionsschritt zum immersiven Web3 in Virtual Reality an. Für dieses sollen die Blockchains und Metaversen laut einiger Experten das Fundament darstellen. Auf diese Weise soll das Internet nicht mehr hinter einem Bildschirm, sondern live begehbar und erlebbar werden. In diesem Zusammenhang werden viele wesentlich komfortablere Erfahrungen wie schnelles Wechseln von Kleidung und Frisuren ermöglicht. Entscheidende Schritte will das vielschichtige Sandbox-Metaverse RobotEra leisten.

Es begeistert dabei durch unter anderem durch diverse Spielerklassen, Kontinente mit außergewöhnlichen Regeln sowie eine Story um das Metaverse. Innerhalb der virtuellen Welt sollen unterschiedlichste Zielgruppen durch Gaming, Events, Meetings, Fortbildungen, Shopping, Remote-Work, NFT-Kunst und vieles mehr gefesselt werden. Denn für diese sind viele bahnbrechende Funktionen geplant.

Darüber hinaus beinhaltet es ein komplexes Wirtschaftssystem mit diversen Einnahmemöglichkeiten. Zu diesen zählen unter anderem Entwicklung von eigenen NFTs und Spieleinhalten mit den anfängerfreundlichen, aber professionellen und kostenlosen Tools. Darüber hinaus können weitere Einnahmen durch eigene Games und Events erzielt werden. So sind sie beispielsweise über Eintrittsgelder, Werbetafel und Verpachtungen möglich. Weitere Wirtschaftsbereiche sind der Immobilienmarkt sowie die Gewinnung von wertvollen Rohstoffen über Landparzellen.

Gala Games

Anstelle in nur ein einziges Kryptogame zu investieren, bietet sich mit Gala eine wesentlich diversifizierte Anlagemöglichkeit. Denn hinter der GameFi-Kryptowährung verbirgt sich die Spieleplattform, das Entwicklerteam sowie der Inkubator. Somit ist das Projekt vergleichbar mit der beliebten Gamingplattform Steam, wobei auf dieser auch schon Spiele von Gala Games beworben werden. Durch die Kombination von Verdienstmöglichkeiten mit Spielen könnten viele Gamer künftig sehr von dem Gedanken angetan sein. Denn somit lässt sich der Traum eines jeden Menschen realisieren, indem man das Hobby zum Beruf macht.

Eine hervorragende Möglichkeit bietet das ambitionierte Gala Games mit seinen Spielen in AAA-Qualität. Diese decken unterschiedlichste Genres ab, wie zum Beispiel Shooter, Strategie, Simulation, MMORPG, Tradingcardgames und Tower Defense. Bisher kommt es dabei auf 15 Spiele, wobei 13 von anderen Entwicklern innerhalb der Plattform erstellt wurden und 2 von Gala Games selbst sind. Zu den Partnerschaften gehören unter anderem AMC Network mit ?The Walking Dead? und der Erfinder der Sims mit seinem Metaverse VOXverse.

Die Plattform Gala Games wurde von Eric Schiermeyer gelauncht, welcher zuvor Erfahrungen bei Zynga gesammelt hat. In diesem Zusammenhang hat er unter anderem die Games FarmVille, Word With Friends und CSR Racing vorangetrieben. Das größte Ziel des Teams besteht dabei darin, Spiele zu entwickeln, welche die Gamer auch wirklich spielen wollen. Somit bietet sich langfristig eine wesentliche bessere Perspektive als bei alten, aber hoch bewerteten Blockchainspielen.

Vulcan Forged PYR

GameFi und NFT-Games im Zusammenhang mit Play-to-Earn scheinen die Zukunft der Videospiele zu sein. Denn bisher haben die Gamer bereits beträchtliche Summen ausgegeben für virtuelle In-Game-Objekte wie Avatare, Gegenstände, Rohstoffe und Accounts. Denn zum Freischalten müssen die Nutzer meist viel Zeit, Mühe und Expertise investieren, sodass diese für andere einen gewissen Wert erhalten. Jedoch waren die Spielobjekte innerhalb der Games teilweise nur bedingt austauschbar. GameFi-Projekte wie Vulcan Forged hingegen ermöglichen über NFTs eine höhere Sicherheit, Funktionalität und absolute Eigentumsrechte für die Nutzer. Somit wird der Austausch und Handel dieser wesentlich verbessert und das Gaming revolutioniert.

Eines der größten Projekte auf dem VeChain-Netzwerk ist Vulcan Forged. Ähnlich wie bei Gala Games handelt es sich dabei um ein Gamestudio, einen NFT-Marktplatz und einen dApp-Inkubator. Bisher kommt es dabei auf mehr als 10 verschiedene Spiele. Zu den vielfältigen Genres zählen MMORPG, Action-Survival-Game, rundenbasierte Kampfspiele, Tower Defence, Poker, Schach, Arkade, Shooter und Strategiekartenspiel. Eines der Beeindruckendsten von ihnen stellt jedoch das Fantasy-Mittelalter-MMORPG-Metaverse VulcanVerse dar.

Das Team von Vulcan Forged besteht aus 30 unterschiedlichen Mitarbeitern. Zu diesen zählen unter anderem preisgekrönte Autoren wie Ian Livingstone, Jamie Thomson und Dave Morris. Diese sind unter anderem durch die ?Choose-your-own-Adventure?-Bücher bekannt und haben sich ebenfalls dem VulvanVerse angeschlossen. Für dieses liefern sie Story, Kapitel, Konzept und mehr. Bemerkenswert ist auch, dass Vulcan Forged die preisgekrönte Spielbuchserie ?Way of the Tiger? in ein Kartenarenaspiel umgewandelt hat.

Eines der heißdiskutiertesten ICOs des Jahres 2023 stellt die klimafreundlichste Kryptowährung IMPT dar. Denn sie schafft aus den Megatrends Blockchains und ESG eine beeindruckende Fusion, welche vielseitig das Klima und die Umwelt schützen. Durch IMPT sollen CO2-Emissionshandel, -Überwachung und -Reduktion so einfach wie noch nie möglich werden. Dafür nutzt es unter anderem einen Marktplatz mit klimafreundlichen Angeboten, nutzerfreundliches NFT-CO2-Emissionsguthaben und den ersten globalen Kohlenstoff-Trackingscore, welcher auch ähnlich wie das EU-Energielabel den Kunden die Qualität der Produkte anzeigt. Am 14. Dezember findet das erste Listing auf Uniswap statt, gefolgt von ChangellyPro und LBank sowie 7 weiteren Börsen im selben Monat.

