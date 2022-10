So viel kostet das Mining von Ethereum in unterschiedlichen Ländern

• Das Minen und die Verwendung von Kryptowährungen ist nicht in allen Ländern erlaubt• In Kuwait ist das Mining von Ethereum am billigsten• Venezuela ist das teuerste Land für Ethereum-Mining

911 Metallurgist hat 200 Länder nach den Mining-Kosten und dem Profit für drei verschiedene Kryptowährungen untersucht.

In diesen Ländern ist das Mining von Kryptowährungen verboten

Obwohl Kryptowährungen in den letzten Jahren bei vielen Menschen an Popularität gewonnen haben, gibt es einige Länder, in denen die digitalen Währungen nicht willkommen sind. Die Beweggründe, um den Handel, ihre Verwendung oder manchmal sogar das Mining zu verbieten, können dabei durchaus variieren. Manche Länder verbieten den Umgang mit Kryptowährungen wegen Umweltbedenken, aufgrund ihres dezentralen Charakters, ihrer wahrgenommenen Bedrohung für die aktuellen Währungssysteme, ihrer Volatilität oder ihrer möglichen Verwendung zur Förderung illegaler Aktivitäten. Zu den Ländern, in denen die digitale Währung Ethereum verboten ist, gehören unter anderem Afghanistan, Pakistan, Algerien, Bolivien und Bangladesch, wie Cryptonews berichtet. Die Verwendung des Bitcoins ist unter anderem in den Ländern Algerien, Bolivien, Ghana und Bolivien verboten. Erst im Juni 2021 beschloss außerdem die People's Bank of China offiziell das Mining von jeglichen Kryptowährungen zu verbieten.

Miner zieht es in die ganze Welt

Nachdem auch in China das Krypto-Mining verboten wurde, verteilten sich viele Miner rund um den Globus. Einige zog es in das benachbarte Land Kasachstan, welches laut 911 Metallurgist auf dem zehnten Platz unter den Ländern mit den günstigsten Strompreisen liegt. Das habe dazu geführt, dass der Anteil der im Land geschürften Bitcoins von 8,8 Prozent im Mai 2021 auf 18,1 Prozent im Juli 2021 stieg. Andere Miner zog es wiederum in den Westen, nach Texas, wo Erdgas im Überfluss vorhanden ist und ein dereguliertes Stromnetz mit den günstigsten Strompreisen weltweit lockt. Um einen Überblick zu verschaffen, haben die Mining-Experten von 911 Metallurgist die billigsten und teuersten Länder für das Krypto-Mining ermittelt. Dafür wurden die Stromkosten für das Mining von Bitcoin, Ethereum und Dogecoin in 200 Ländern und allen 50 Bundesstaaten der USA berechnet.

So viel kostet das Mining von Ethereum

Am günstigsten lässt sich Ethereum in Kuwait (5,87 US-Dollar) Minen. Mehr als drei Mal so teuer sind die Miningkosten in Algerien (17,62 US-Dollar). Im Sudan belaufen sich die kosten auf 20,13 US-Dollar, im Jemen auf 30,17 US-Dollar und in Äthiopien auf 30,2 US-Dollar. Außerdem lassen sich in den fünf günstigsten Mining-Ländern für Ethereum zwischen 1.295,87 US-Dollar bis 1.271,54 US-Dollar Profit pro Coin erzielen. Die Kosten für das Mining von einem Ethereum gehen in den fünf teuersten Ländern wiederum sogar bis in den Tausenderbereich. So liegen die Kosten pro Coin in Venezuela bei 1.038,50 US-Dollar, in den Salomonen bei 600,62 US-Dollar, in Antigua und Barbuda bei 376,65 US-Dollar, in Mikronesien bei 347,29 US-Dollar sowie in Kiribati bei 346,45 US-Dollar. Der Profit liegt in diesen Ländern aufgrund der hohen Miningkosten viel geringer zwischen 955,29 US-Dollar und 263,24 US-Dollar.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com, Yev_1234 / Shutterstock.com