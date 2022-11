Trader prognostizieren bei diesen vier Coins 10x Potenzial, wenn sich Kryptowährungen wieder erholen

Der breite Kryptomarkt notiert aktuell deutlich im Minus, wenn man sich die Wochen-Performance vieler Coins anschaut. Der Bitcoin fiel um rund 20 %, bei Solana waren es sogar 60 %. Mit der Insolvenz der Krypto-Börse FTX kehrte viel Unruhe in den digitalen Währungsmarkt ein. Das Vertrauen ist erneut erschüttert, in wenigen Tagen wurden über 200 Milliarden $ Marktkapitalisierung vernichtet. Der Bärenmarkt ist weiterhin intakt, ein neuer Bull-Run wieder in weite Ferne gerückt, obgleich vor dem FTX-Crash die Anzeichen auf Erholung standen.

Nun orientieren sich Trader zunehmend in Richtung vielversprechende Krypto-Presales, die geringer mit dem Gesamtmarkt korrelieren und in bearischen Zeiten eine Outperformance gewährleisten können. Zugleich gibt es hier die einzigartige Möglichkeit, noch im frühen Entwicklungsstadium zu einem günstigen Preis die Token zu akkumulieren, bevor es möglicherweise zu einem Pump nach ICO kommt. Vier Coins mit 10x Potenzial in 2023:

Dash 2 Trade (D2T)

Der erste Presale mit 10x Potenzial in 2023 könnte D2T sein ? dabei handelt es sich um den nativen Token von Dash 2 Trade. Die neue Kryptowährung soll den Handel am digitalen Währungsmarkt revolutionieren, indem Trader in Zukunft Zugang zu vielfältigen Tools und Features erhalten. Das KI-basierte Dashboard wird die Informationen vorfiltern, um der Datenvielfalt automatisch Herr zu werden. Die Trader können dank Nutzung von Dash 2 Trade dann ihre Handelsentscheidungen fundiert treffen und stets auf Basis relevanter Informationen handeln.

Die vielfältige Konzeption macht Dash 2 Trade unabhängig von einzelnen Krypto-Trends und dürfte zugleich für jeden Trader Mehrwert stiften. Dazu kommt ein erfolgreicher Auftakt in den Presale ? in rund drei Wochen wurden über 6 Millionen $ Kapital eingesammelt.

Aktuell ist der native D2T Token für 0,0513 $ erhältlich. Hier kaufen, bevor der Preis das nächste Mal angehoben wird.

RobotEra (TARO)

Erst seit Ende letzter Woche ist der RobotEra Presale verfügbar. Der native TARO Token soll in Zukunft der Netzwerkökonomie im neuen Metaverse zugrunde liegen, indem die Nutzer mit Roboter-Avataren dargestellt werden. Das neue Metaverse-NFT-Game orientiert sich dabei am erfolgreichen Vorbild Sandbox ? immerhin eine Top 50 Kryptowährung.

Positiv fällt bei RobotEra auf, dass man mit LBank Labs eine zukunftsträchtige Kooperation hat. Durch die Unterstützung dürfte das erste CEX-Listing schnell nach Sold-out im Presale erfolgen.

Aktuell ist der TARO Token für 0,020 $ erhältlich. Hier kaufen, bevor der Preis das nächste Mal angehoben wird.

IMPT.io (IMPT)

Die umweltfreundliche Kryptowährung IMPT zielt auf einen Megatrend ab ? Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Mit der Kombination aus nachhaltiger Shopping-Plattform, Blockchain-basierten Emissionshandel und sozialer Interaktion möchte man es den Nutzern vereinfachen, ihr eigenes Handeln nachhaltiger auszurichten. Mittlerweile konnten die Verantwortlichen rund 25.000 Affiliate-Partner gewinnen, darunter Unternehmen wie Amazon oder Microsoft.

In rund einem Monat Presale konnte IMPT.io über 12 Millionen $ Kapital einsammeln. Der Bezug auf Megatrends, die vielseitige Utility des Token und die potenzielle Reichweite des Netzwerks indizieren Potenzial.

Aktuell ist der IMPT Token für 0,023 $ erhältlich. Hier kaufen, bevor der Preis das nächste Mal angehoben wird.

Calvaria (RIA)

Der Krypto-Presale von Calvaria erfreut sich einem soliden Interesse, sodass mittlerweile fast die vierte Presale-Phase abgeschlossen ist ? damit nähert sich der Presale der Hälfte. Das NFT-Sammelkartenspiel verfolgt ambitionierte Ziele. Denn mit einem dualistisch geprägten Konzept möchte man endlich das schaffen, was vielen NFT-Games bis dato verwehrt geblieben ist ? den Eintritt in den Massenmarkt. Bei Calvaria: Duels of Eternity wird es somit eine kostenlose Smartphone-App geben, die Spaß & Unterhaltung bietet. Zugleich soll es keine Zugangsbarrieren zum Krypto-Game mit Play-2-Earn-Mechanismus geben. Individuelle Anreize sollen die Conversion von herkömmlichen Gamern ins Blockchain-Space vereinfachen.

Attraktive Chancen auf eine beträchtliche Rendite offenbart auch die Struktur des Presales. Denn aktuell kostet ein RIA Token 0,025 $. Da der Presale in 10 Phasen strukturiert ist, bei denen der Preis sukzessive angehoben wird, soll ein RIA Token am Ende 0,055 $ kosten. Dies führt, Stand jetzt, zu Buchgewinnen von über 100 %.

Aktuell ist der RIA Token für 0,025 $ erhältlich. Hier kaufen, bevor der Preis das nächste Mal angehoben wird.