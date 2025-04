Unglaublich: Anleger verdienen mit Meme Coin echte Bitcoin - Nachfrage explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Man könnte fast schon von langweiligen Zeiten am Kryptomarkt sprechen. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich seit Tagen um die 85.000 Dollar Marke und auch Ethereum kommt nicht richtig in Fahrt. Die Handelszölle von Donald Trump haben viele Anleger verunsichert, weshalb sich viele nicht mehr trauen, groß einzusteigen. Immerhin könnte der nächste Handelskrieg nur einen Tweet entfernt sein. In Zeiten wie diesen weichen viele Anleger auf Meme Coins aus, da es hier auch während ruhiger Marktphasen zu extremen Kursschwankungen und Gewinnen kommen kann. Inzwischen gibt es Millionen von Meme Coins, wovon sich aber vor allem einer klar von der Masse abhebt.

BTC Bull Token geht durch die Decke

Die Verlockung von Meme Coins ist groß. Die Token werden oft mit einer extrem niedrigen Marktkapitalisierung gelauncht und können ihren Wert daher vor allem am Anfang schnell verhundertfachen oder noch deutlich höher steigen. Allerdings gibt es natürlich kein so hohes Gewinnpotenzial ohne hohes Risiko. Auch der Totalverlust steht hier an der Tagesordnung.

Meme Coins gibt es inzwischen wie Sand am Meer und die meisten erreichen niemals eine Bewertung von einer Million Dollar oder mehr. Über 90 % verschwinden genauso schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit, wie sie gelauncht wurden. Anders ist das beim BTC Bull Token ($BTCBULL). Hier sind Investoren schon vor dem Launch nicht mehr zu bremsen.

($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Obwohl die $BTCBULL-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind, haben Anleger bereits fast 5 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Handelsstart an den Börsen dabei zu sein. Damit ist $BTCBULL schon jetzt erfolgreicher als über 90 % der Meme Coins und ein heißer Kandidat für Renditen von tausenden Prozent. Zumindest stehen die Chancen hier deutlich besser als bei den meisten Meme Coins, die täglich gelauncht werden. Das hat auch seine Gründe.

Investoren verdienen echte Bitcoin

Die Nachfrage nach dem BTC Bull Token ist nicht ohne Grund so hoch. Die Entwickler haben sich ein einzigartiges Konzept überlegt, um den Coin klar von der Masse abzugrenzen. Der Meme Coin ist nämlich indirekt an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt und ermöglicht es Investoren, echte Bitcoin zu verdienen, wenn der Bitcoin-Kurs gewisse Meilensteine erreicht.

Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar werden $BTCBULL-Token geburnt, wodurch der Wert der restlichen Token steigen kann. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar gibt es dann den ersten Bitcoin-Airdrop für $BTCBULL-Halter. Je mehr Token man besitzt, desto mehr Bitcoin bekommt man. Danach werden abwechselnd bei jedem weiteren 25.000 Dollar Schritt Token-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt.

($BTCBULL Meilensteine – Quelle: BTC Bull Token Website)

Sollten die bullishen Bitcoin-Prognosen eintreten, können Investoren mit $BTCBULL mehrere Bitcoin-Airdrops erhalten und so ihre Chance auf eine Rendite steigern, da man eben nicht nur profitieren kann, wenn der Meme Coin steigt, sondern eben auch von einer Bitcoin-Rallye.

Außerdem verfügt $BTCBULL über eine Staking-Funktion, mit der Anleger ihre Token vermehren können. Das führt dazu, dass man auch bei den Bitcoin-Airdropds mehr Satoshis erhält, da man dann auch mehr $BTCBULL-Token besitzt. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei über 80 %.

Der BTC Bull Token scheint alles mitzubringen, was es für eine Kursexplosion nach dem Launch braucht. Die Nachfrage während des Presales ist riesig, das Konzept ist einzigartig und durch die Bindung an den Bitcoin-Kurs ist das Risiko auch etwas geringer als bei anderen Meme Coins, da man hier auf mehrere Wege eine Rendite erzielen kann, wobei einige Analysten einen Kursanstieg um mehr als das 10-fache nicht ausschließen.

