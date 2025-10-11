VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Krypto-Investition im Blick

Bei einem frühen VeChain-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.284,31 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,015947 USD), wäre das Investment nun 52,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,62 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 10.10.2025 bei 0,015947 USD. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0,078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net