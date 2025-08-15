Von BTCFi bis Memecoin-Launchpads - die heißesten DeFi Duelle 2025

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Jahr 2025 zeigen sich im Kryptomarkt zahlreiche Segmente mit unterschiedlichem Reifegrad. Während etwa Stablecoins bereits eine breite Akzeptanz im Finanzsystem erreicht haben, befinden sich andere Bereiche wie SciFi noch in frühen Entwicklungsphasen. Diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten verdeutlichen, dass die Branche nicht einheitlich wächst, sondern sich in Nischen sehr unterschiedlich entfaltet.

Besonders Decentralized Finance (DeFi) ragt dabei hervor, da hier eine enorme Dynamik spürbar ist. DeFi gilt als aussichtsreich – doch welche DeFi-Projekte haben das meiste Potenzial? Hier stehen 2025 einige Entscheidungen an:

DeFi-Duelle 2025: Von Layer-2 bis BTCFi

Im DeFi-Sektor verdichtet sich 2025 das Wettbewerbsumfeld. Zahlreiche Projekte kämpfen um die Marktführerschaft, doch klare Dominanz hat sich bisher nicht überall herausgebildet. Der Blick auf die aktuellen „heißen Duelle“ zeigt, dass viele Segmente offen sind, während sich gleichzeitig einzelne Protokolle bereits durchsetzen könnten.

Most interesting DeFi races:



L2s: Arbitrum vs Base



New L1s: HyperEVM vs Sonic



L1 DEXs: Fluid vs Uniswap vs Ekubo



All-in-one ecosystem: Mantle vs EtherFi



Launchpads: Pump Fun vs Bonk



UX layer: DeFi App vs Infinex



BTCFi: Solv vs Lombard



Besonders im Bereich Layer-2-Lösungen auf Ethereum liefern sich Arbitrum und Base einen intensiven Wettstreit. Beide Netzwerke verzeichnen stark steigende Nutzerzahlen und Volumina. Ob sich ein klares „Winner-takes-all“-Szenario entwickelt oder langfristig mehrere Akteure nebeneinander bestehen, bleibt bei vielen DeFi-Duellen offen. Auch bei den neuen Layer-1-Blockchains formiert sich mit HyperEVM und Sonic ein spannender Wettbewerb.

Ein weiteres Feld sind die dezentralen Börsen auf Protokollebene. Während Uniswap bislang als Platzhirsch gilt, drängen Projekte wie Fluid und Ekubo mit innovativen Modellen auf den Markt. Hier wird sich entscheiden, ob der First-Mover-Vorteil langfristig trägt oder spezialisierte Alternativen die Nische für sich gewinnen.

Zunehmend Bedeutung erhält auch das Segment der All-in-One-Ökosysteme. Mantle und EtherFi sind zwei Beispiele dieses Trends. Anleger sehen hier die Chance, auf Komplettlösungen zu setzen, die langfristig stabile Netzwerkeffekte erzeugen könnten.

Besonders dynamisch zeigen sich die Launchpads im Memecoin-Sektor. Pump.fun und Bonk sind Ausdruck einer Subkultur, die sich zunehmend professionalisiert. Zuletzt konnte Bonk Pump.fun teilweise flippen, dann kehrte Pump.fun jedoch zurück.

Einen neuen Schwerpunkt bildet zudem BTCFi, also DeFi-Anwendungen, die direkt auf Bitcoin aufbauen. Hier stehen Solv und Lombard exemplarisch für den Versuch, den größten Krypto-Asset stärker in dezentrale Finanzstrukturen einzubinden. Die Frage, ob Bitcoin-gestütztes DeFi tatsächlich massentauglich wird, ist zentral für das Ökosystem.

Für Investoren gilt jedoch zweifelsohne: DeFi boomt, aber Marktführerschaften sind noch nicht entschieden. Wer frühzeitig potenzielle Sieger identifiziert, kann überproportional profitieren. Denn das Wachstum bleibt intakt.

DeFi in 2025: $100B

DeFi in 2026: $250B

DeFi in 2027: $500B



Lex Sokolin von Generative Ventures sieht im DeFi-Markt beispielsweise enormes Wachstumspotenzial. Seine Prognose geht davon aus, dass das verwaltete Kapital von 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 250 Milliarden 2026 und 500 Milliarden 2027 ansteigt. Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf Politik und makroökonomische Entwicklungen richtet, entstehe im Hintergrund die eigentliche Infrastruktur des dezentralen Finanzwesens. Sokolin betont damit, dass DeFi trotz Nebengeräuschen weiter massiv expandieren dürfte.

Bitcoin Hyper möchte DeFi zu Bitcoin bringen

Der Markt für Krypto-Presales zeigt sich 2025 erneut als ein Bereich, in dem enorme Chancen und erhebliche Risiken eng beieinanderliegen. Zahlreiche Projekte erreichen kaum Aufmerksamkeit, doch einzelne Kandidaten ziehen durch frühes Kapitalaufkommen ein starkes Momentum auf sich. Eine frühe Finanzierungsmarke von mehreren Millionen US-Dollar gilt in diesem Segment als klares Signal. Gerade im Hinblick auf DeFi-Anwendungen rund um Bitcoin gibt es hier Neuigkeiten.

Bitcoin Hyper entwickelt sich in diesem Umfeld zu einem der interessantesten Layer-2-Ansätze. Während Ethereum und Solana längst auf erweiterte Skalierung setzen, steht Bitcoin Hyper noch an einem frühen Punkt. Kern des Projekts ist eine dezentrale Brücke, die es erlaubt, native BTC im Verhältnis 1:1 in HYPER-BTC zu konvertieren. Zero-Knowledge-Technologien sichern diesen Prozess, sodass Werte nicht nur verschoben, sondern gleichzeitig verifiziert werden. Damit öffnet sich Bitcoin einer Infrastruktur, die Hochgeschwindigkeit und niedrige Gebühren miteinander kombiniert und zugleich die Tür für dezentrale Finanzprodukte innerhalb des Bitcoin-Ökosystems aufstößt.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Technisch setzt Hyper auf die Solana Virtual Machine. Diese Architektur ermöglicht nahezu verzögerungsfreie Transaktionen und sorgt dafür, dass Anwendungen mit denselben Werkzeugen entstehen können, die sich bereits in anderen Ökosystemen etabliert haben. Entwickler greifen auf Rust-SDKs und kompatible APIs zurück, während Nutzer jederzeit die Hoheit über ihre Bestände behalten. Die gesamte Architektur ist non-custodial, Smart Contracts übernehmen die Abwicklung, die geschaffenen Wrapped Tokens finden Einsatz in Staking, Liquiditätspools oder anderen DeFi-Strukturen.

Der HYPER-Token dient als multifunktionaler Bestandteil des Netzwerks. Er deckt Gebühren ab, steuert den Zugang zu Anwendungen und wird langfristig Governance-Aufgaben übernehmen. Darüber hinaus ist er zentral, um DeFi-Mechanismen wie Lending, Yield Farming oder Liquidity Mining auch im Bitcoin-Umfeld möglich zu machen. Das steigende Interesse am Vorverkauf zeigt, dass die Community großes Vertrauen in dieses Konzept setzt. Rund 10 Millionen US-Dollar Raising Capital sprechen für sich.

HYPER kann derzeit über die offizielle Website erworben werden. Akzeptiert werden SOL, ETH, USDT, USDC, BNB sowie Kreditkarten. Direkt im Anschluss ist ein Staking möglich, das mit einer Rendite von immer noch rund 110 Prozent APY lockt und die DeFi-Integration von Bitcoin greifbar machen möchte.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

