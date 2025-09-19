Vorbote einer Kursexplosion? Strategische Ethereum-Reserven erreichen enorme Ausmaße

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Jahr 2020 hatte MicroStrategy praktisch die Finanzwelt schockiert, als sein CEO Michael Saylor erklärt hatte, er werde eine strategische Bitcoin-Reserve für sein Unternehmen aufbauen. Was zuerst von vielen Ökonomen und Analysten belächelt wurde, entwickelte sich mit mittlerweile fast 639.000 $BTC, die einen Gesamtwert von über 74 Mrd. US-Dollar aufweisen, zu einem der größten Bitcoin-Vermögen der Welt.

Ebenso schockiert war die Finanzwelt, als dieses Jahr mehrere Unternehmen erklärten, strategische Ethereum-Reserven aufzubauen, was einen vollkommen neuen Ansatz darstellte. Dennoch scheinen immer mehr Unternehmen ein Investment in die zweitgrößte Kryptowährung der Welt zu tätigen.

So viel $ETH wird bereits in strategischen Ethereum-Reserven gehalten

Eine strategische Ethereum-Reserve birgt zwar im Vergleich zu einer strategischen Bitcoin-Reserve ein höheres Risiko, insbesondere durch die höhere Volatilität, bietet aber auf der anderen Seite auch große Chancen. Denn Ethereum bietet Unternehmen die Möglichkeit, neben den Kurssteigerungen auch von Staking-Renditen zu profitieren.

Daher ist es auf den zweiten Blick nicht so verwunderlich wie auf den ersten, dass immer mehr institutionelle Anleger und Unternehmen strategische Ethereum-Reserven aufbauen. Diese haben heute, wie Cointelegraph auf X (ehemals Twitter) berichtet, einen neuen Höchststand erreicht.

Wie die Grafik von Cointelegraph zeigt, halten strategische Ethereum-Reserven mittlerweile fast 5 Mio. $ETH im Wert von mehr als 22,24 Mrd. US-Dollar. Die Tendenz ist dabei derzeit stark ansteigend. Auch institutionelle Investoren scheinen immer stärker auf die zweitgrößte Kryptowährung zu setzen. Denn die Ethereum-Spot-ETFs halten inzwischen ebenfalls mehr als 6,8 Mio. $ETH mit einem Gesamtwert von über 30,3 Mrd. US-Dollar. Insgesamt wird durch diese institutionellen Anleger mehr als 9,75 Prozent des Gesamtangebots an Ethereum gehalten.

Das wirkt sich auch als starker Kurstreiber aus und dürfte dafür verantwortlich sein, dass der Ether-Kurs noch Ende August erstmals seit 2021 ein neues Allzeithoch gebildet hat. Mit der Ethereum-Rallye ist auch die Altcoin Season in Fahrt gekommen. In dieser Zeit können auch viele kleinere Altcoins durch die Decke gehen und noch deutlich höhere Renditen einbringen als Ethereum. Einer dieser Coins ist Snorter ($SNORT), bei dem die Nachfrage aktuell explodiert.

Steht $SNORT vor einer 1.000 % Rallye?

Snorter ($SNORT) bringt frischen Wind in den Meme Coin Markt, indem er das Trading direkt in den Telegram-Messenger integriert. Anleger müssen sich nicht mehr durch komplexe DEX-Oberflächen oder externe Plattformen navigieren, sondern können Käufe und Verkäufe per einfachem Befehl im Chat abwickeln. Dadurch wird der Zugang zum Handel für eine breite Masse an Nutzern geöffnet und gleichzeitig deutlich beschleunigt, ein echter Vorteil in einem Markt, in dem Sekunden über Gewinne und Verluste entscheiden können.

Darüber hinaus punktet Snorter mit einem starken Fokus auf Sicherheit. Jeder Token wird vor dem Handel automatisch durch einen Smart-Contract-Scan geprüft, sodass riskante Projekte frühzeitig herausgefiltert werden. Zusätzlich stehen professionelle Features wie Limit Orders, Stop-Loss oder Copy Trading zur Verfügung, die sonst meist nur auf spezialisierten Plattformen angeboten werden. Damit schlägt Snorter die Brücke zwischen einfacher Bedienung für Einsteiger und umfangreichen Tools für erfahrene Trader.

($SNORT hat bereits nach kurzer Zeit eine Vorverkaufssumme von über 4 Mio. US-Dollar erzielt – Quelle: snortertoken.com)

Auch die Nachfrage nach dem nativen $SNORT-Token spricht für sich. Schon in der Presale-Phase sind mehrere Millionen Dollar in das Projekt geflossen, was das große Potenzial zeigt, das hier schlummert. Mit dem offiziellen Börsenlisting erwarten viele Analysten, dass der Kurs kräftig anziehen wird, da Snorter in einem wachsenden Marktsegment eine echte Lücke schließt. Für frühe Investoren bietet sich damit die Chance, von Anfang an an einem Projekt teilzuhaben, das das Potenzial hat, zum Standard-Tool für Meme Coin Trader zu werden.

