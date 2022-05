Beta-Version: Coinbase öffnet NFT-Marktplatz für ausgewählte Kunden

• Beta-Tester haben bereits Zugriff auf den NFT-Marktplatz• NFT-Marktplatz soll auch soziales Netzwerk sein• Coinbase muss sich gegenüber großen Konkurrenten behaupten

Bisher konnte man über die US-amerikanische Handelsplattform Coinbase verschiedene Kryptowährungen handeln. Im letzten Jahr kündigte Coinbase jedoch an, außerdem einen sozialen Web3-Marktplatz für NFTs ins Leben zu rufen. Via Pressemitteilung und auf Twitter gab Coinbase schließlich jüngst bekannt, dass der neue NFT-Marktplatz nun offiziell in der Beta-Phase ist. "Ab heute kann jeder die erste Version von Coinbase NFT unter nft.coinbase.com ausprobieren und die umfangreiche Sammlung von NFTs auf der Ethereum-Blockchain erkunden", heißt es in der Pressemitteilung. NFTs erstellen, kaufen und verkaufen ist bisher jedoch nur für Beta-Tester möglich, die je nach ihrer Position auf einer Warteliste eingeladen werden. Wann genau der Marktplatz für alle öffentlich wird, ist derzeit noch unklar.

Wie t3n die ersten Screenshots des NFT-Marktplatzes beschreibt, sieht die Plattform "auf den ersten Blick aus wie eine Mischung aus Instagram und OpenSea, dem weltweit größten NFT-Marktplatz." Ein auf Twitter gepostetes Video gibt einen guten ersten Eindruck über die Plattform.

📡ATTN: INTERNET📡



Our beta is officially live!



Today we kick things off with a full-access experience for some of our waitlist frens. As we ramp up, everyone can explore the vast collection of NFTs on the first version of Coinbase NFT.



Check it out → https://t.co/gJxOOi8P15 pic.twitter.com/wYx3z3d14x