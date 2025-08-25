Weder Ethereum noch Solana - Dieser Memecoin hat 2025 100x Potenzial

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

In den vergangenen Tagen haben sich Solana und Ethereum als klare Gewinner im hochkapitalisierten Marktsegment gezeigt. Zwischenzeitlich konnten beide zweistellige Zuwächse verbuchen und selbst auf Wochensicht liegen sie mit rund acht Prozent Kursplus deutlich vor dem Rest der Top 10. Während Bitcoin und XRP zuletzt Verluste hinnehmen mussten, festigen Solana und Ethereum ihre Position als Schwergewichte im Altcoin-Sektor.

Allerdings sind die Chancen auf extreme Renditen in dieser Größenordnung längst begrenzt. Mit ihrer hohen Marktkapitalisierung bewegen sich beide in einem Bewertungsniveau, das zumindest keine 100x Renditen mehr verspricht. Für Investoren, die nach Wachstumschancen suchen, rücken deshalb kleinere Projekte in den Fokus.

Ein aktuelles Beispiel liefert ein Memecoin, der ursprünglich auf Ethereum gestartet ist und inzwischen seine Token-Expansion auf Solana vorantreibt. Mit der Verbindung beider Blockchains greift er die Stärken der großen Netzwerke auf und kombiniert sie mit der Dynamik eines Community-getriebenen Tokens. Was steckt hinter dem Hype um Wall Street Pepe?

Wall Street Pepe startet auf Solana – was jetzt?

Wall Street Pepe (WEPE) entwickelt sich zu einem beliebten Projekt im Memecoin-Segment. Anders als viele vergleichbare Projekte setzt das Team auf eine klare Verzahnung zweier führender Blockchain-Ökosysteme. Die aktuelle Token-Expansion baut eine direkte Brücke zwischen Ethereum und Solana auf, die über einen durchdachten Buy-and-Burn-Mechanismus funktioniert. Käufe über Ethereum führen in Echtzeit zu Verbrennungen der Token, wodurch das Angebot dort sinkt. Parallel werden auf Solana neue WEPE geprägt und den Käufern per Airdrop gutgeschrieben. Das schafft nicht nur Verknappung, sondern auch einen stabilen Preisrahmen, den Arbitrage-Händler zwischen beiden Netzwerken zusätzlich absichern.

Die Wahl von Solana ist strategisch begründet. Hohe Transaktionsgeschwindigkeit, niedrige Gebühren und eine dynamische Liquiditätsbasis machen das Netzwerk zum derzeitigen Zentrum des Memecoin-Handels.

Mit einem Gesamtbestand von 200 Milliarden Token bleibt die Angebotsseite kontrolliert, während die Expansion auf Solana die Basis für eine breitere Nutzung legen soll. Bereits 1,5 Milliarden WEPE wurden auf Ethereum verbrannt, um den Übergang ins Solana-Ökosystem vorzubereiten – Tendenz schnell steigend.

Wall Street Pepe NFTs mit Fokus auf Community

Neben der Token-Architektur hat Wall Street Pepe früh die Bedeutung von NFTs erkannt. Die Community-nahe Free-Mint-Kollektion, die nur noch kurze Zeit verfügbar ist, erfüllt dabei mehr als nur einen Sammelcharakter. Die digitalen Assets sind als Zugangsschlüssel konzipiert: Sie eröffnen exklusive Kanäle, wie die geschlossenen Alpha-Chats, in denen erfahrene Marktteilnehmer ihre Strategien austauschen. Zusätzlich dienen sie als Eintrittskarte zu besonderen Events und sichern langfristig eine engere Bindung innerhalb der WEPE-Gemeinschaft.

Die Zuteilung der NFTs folgt einem klaren Plan. Mitglieder des Alpha-Chats, QuestN-Teilnehmer, Community-Initiativen sowie Cross-Chain-Partnerprojekte sind vorrangig berücksichtigt.

Darüber hinaus hält das Team einen Teil der Kollektion im Tresor zurück, um spätere Belohnungen und Anreizprogramme zu ermöglichen.

Mit diesem Ansatz wird die Kollektion bewusst als Werkzeug zur Netzwerkbildung eingesetzt. Während der erste Drop auf Ethereum erfolgt, hat das Team bereits angekündigt, auch Solana für zukünftige Ausgaben in Betracht zu ziehen.

Wall Street Pepe als Gegenentwurf zur Wall Street

Das Selbstverständnis von Wall Street Pepe geht über den klassischen Meme-Charakter hinaus. Das Projekt positioniert sich als Kontrast zur traditionellen Finanzwelt, indem es Mechanismen etabliert, die institutionelle Strukturen mit Community-getriebenen Ansätzen verbinden. WEPE-Holder erhalten Zugang zu exklusiven Handelsgemeinschaften, die nicht nur Informationsvorsprünge liefern, sondern auch dokumentierte Erfolge bei der Umsetzung von Strategien vorweisen können.

Der Preis liegt aktuell bei 0,001 US-Dollar pro Token im Solana-Netzwerk und ist über ETH, SOL, USDT, USDC oder Kreditkarte zahlbar. Käufe über Ethereum führen unmittelbar zum Burn von WEPE, während Zahlungen mit anderen Methoden beim Token Generation Event berücksichtigt werden.

Mit über 80.000 Wallet-Adressen und einem eingesammelten Kapital von mehr als 70 Millionen US-Dollar im Presale vor einigen Monaten zählt Wall Street Pepe schon heute zu den erfolgreichsten Projekten im Meme-Segment.

Die jüngsten Burns im Milliardenbereich und die laufende Expansion auf Solana unterstreichen den Anspruch, eine nachhaltige Struktur aufzubauen. Damit präsentiert sich Wall Street Pepe weniger als kurzfristiger Hype, sondern als Versuch, den Memecoin-Sektor weiter aufzurütteln.

