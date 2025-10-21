DAX24.222 -0,2%Est505.673 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.684 -2,4%Euro1,1617 -0,3%Öl61,11 +0,3%Gold4.263 -2,2%
Profitabler XMR-Einstieg?

Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

21.10.25 11:03 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monero-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
310,7295 USD 1,0768 USD 0,35%
Charts|News

Monero wurde am 20.10.2022 zu einem Wert von 141,17 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in XMR investierten, hätten nun 7,084 Monero im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.193,53 USD, da Monero am 20.10.2025 309,65 USD wert war. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.193,53 USD entspricht einer Performance von +119,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 141,77 USD und wurde am 15.11.2024 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 25.05.2025 bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net

