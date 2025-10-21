Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

Profitabler XMR-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Monero-Engagement gewesen.

Monero wurde am 20.10.2022 zu einem Wert von 141,17 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in XMR investierten, hätten nun 7,084 Monero im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.193,53 USD, da Monero am 20.10.2025 309,65 USD wert war. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.193,53 USD entspricht einer Performance von +119,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 141,77 USD und wurde am 15.11.2024 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 25.05.2025 bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net