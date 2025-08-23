Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte
24.08.25 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sui Investoren gebracht.
Devisen
3,6885 USD -0,0461 USD -1,23%
Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1,013 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 987,15 SUI im Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,735 USD), wäre das Investment nun 3.686,53 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 268,65 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,7637 USD und wurde am 01.09.2024 erreicht. Am 04.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.
