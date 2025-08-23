DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.056 -0,4%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Intel 855681 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
5 Ideen für passives Einkommen 5 Ideen für passives Einkommen
BVB-Aktie: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt BVB-Aktie: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig - Sieg bei St. Pauli spät verspielt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investition unter der Lupe

Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte

24.08.25 11:03 Uhr
Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sui Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
3,6885 USD -0,0461 USD -1,23%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1,013 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 987,15 SUI im Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,735 USD), wäre das Investment nun 3.686,53 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 268,65 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,7637 USD und wurde am 01.09.2024 erreicht. Am 04.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com