Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

08.03.26 11:03 Uhr
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Sui gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0,9078 USD 0,0129 USD 1,44%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2,581 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 387,40 SUI. Das Investment hätte nun einen Wert von 346,71 USD, da sich der Wert von Sui am 07.03.2026 auf 0,8950 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 65,33 Prozent vermindert.

Bei 0,8603 USD erreichte der Coin am 24.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

