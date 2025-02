XRP ETF: Wahrscheinlichkeit in 2025 laut Polymarket bei 81 %

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat die Anträge von Grayscale für einen XRP- und einen Dogecoin-ETF anerkannt. Der Antrag, der erstmals am 13. Februar 2025 öffentlich gemacht wurde, hat gezeigt, dass die SEC unter der derzeitigen pro-Krypto-Administration eine offenere Haltung gegenüber der Regulierung von Krypto-Assets einnimmt.

Der XRP-ETF und seine potenziellen Auswirkungen auf den Markt

Die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung des XRP ETFs im Jahr 2025 wird von Polymarket, einer Plattform für Prognosen und Wetten, auf 81 % geschätzt. Seit Januar 2025 ist die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung gestiegen, was mit den positiven Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Antrag von Grayscale und anderen Fortschritten im regulatorischen Umfeld zusammenhängt.

Wenn der XRP ETF genehmigt wird, könnte dies den XRP-Kurs deutlich ansteigen lassen. Experten schätzen, dass Kapitalzuflüsse in den ETF im ersten Jahr bis zu 8 Milliarden US-Dollar betragen könnten. Ein solcher Anstieg könnte nicht nur Ripple als Unternehmen zugutekommen, sondern auch das allgemeine Vertrauen in Kryptowährungen als legitime Anlageklasse weiter stärken.

Die SEC unter der Führung der aktuellen Administration zeigt eine zunehmend offene Haltung gegenüber der Regulierung von Kryptowährungen. In den letzten Monaten gab es mehrere positive Signale, wie die schnelle Genehmigung von Bitwise’s dualem Bitcoin-Ethereum ETF im Januar 2025. Die SEC hat gezeigt, dass sie bereit ist, Krypto-ETFs zu genehmigen, wenn die regulatorischen Anforderungen erfüllt sind.

Dennoch gibt es Bedenken. Analysten wie James Seyffart von Bloomberg warnen, dass ein XRP ETF nicht vor der endgültigen Klärung des Rechtsstreits zwischen der SEC und Ripple Labs genehmigt werden könnte. Der Ausgang dieses Verfahrens könnte die Entscheidung über den ETF beeinflussen. Es wird erwartet, dass die SEC bis zu 240 Tage benötigt, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Auch wenn der Prozess länger dauert, könnte die Genehmigung eines XRP ETFs die politische Landschaft im Hinblick auf Krypto-Assets entscheidend verändern.

Was könnte der XRP ETF für die Zukunft von Kryptowährungen bedeuten?

Die Entwicklung des XRP ETFs könnte ein Wendepunkt für den Krypto-Markt sein. Falls genehmigt, würde dies den Krypto-Sektor einem breiteren Publikum zugänglich machen. Investoren, die zuvor aufgrund von regulatorischen Unsicherheiten oder Sicherheitsbedenken skeptisch gegenüber Kryptowährungen waren, könnten nun in ETFs investieren, die XRP abbilden.

Ein erfolgreicher XRP ETF könnte auch Auswirkungen auf andere Altcoins haben, da er den Weg für weitere Krypto-ETFs ebnen würde. Das könnte zu einer breiteren Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzprodukte führen, was wiederum den Weg für noch mehr Innovationen im Bereich der Kryptos öffnen würde.

Nach der positiven Nachricht von der SEC stiegen die Wettquoten für eine Genehmigung des XRP ETFs im Jahr 2025 auf 81 %. Dies zeigt, dass viele Marktteilnehmer optimistisch sind, was die Aussicht auf eine schnelle Genehmigung betrifft. Der Markt für Kryptowährungen könnte von dieser Entwicklung erheblich profitieren, da institutionelle Investoren, die normalerweise nur in regulierte Produkte investieren, nun Zugang zu Krypto-ETFs hätten. Die Auswirkungen auf den XRP-Kurs könnten signifikant sein, da dieser Schritt die Wahrnehmung von XRP als legitime Investition weiter fördern würde.

Ähnlich wahrscheinlich ist auch die Genehmigung eines Solana ETFs in diesem Jahr. Solana ist im Gegensatz zu XRP vor allem durch realen Nutzen groß geworden, da viele Projekte die Blockchain nutzen. XRP wird zwar von Ripple ausgegeben, allerdings nicht wirklich genutzt. Solana könnte daher langfristig noch spannender sein, da mit Solaxy jetzt auch endlich die erste Layer-2 kommt.

Ziel von Solaxy ist es, die Skalierbarkeit und Effizienz von Solana zu verbessern, indem Transaktionen off-chain verarbeitet und anschließend auf der Mainchain validiert werden. Diese Methode soll Netzwerküberlastungen reduzieren und die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Im Rahmen des laufenden Presales hat Solaxy bereits über 20 Millionen US-Dollar gesammelt.

In dem Presale können Investoren vor dem Markt-Launch in SOLX investieren, ähnlich wie es bspw. bei Ethereum im Jahr 2014 war. Der Presale-Preis liegt derzeit bei 0,001636 US-Dollar pro SOLX-Token.

Mehr über Solaxy erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.