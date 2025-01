XRP: Geht es jetzt in Richtung Allzeithoch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Innerhalb der letzten 7 Tage ist XRP um 24 Prozent gestiegen; in den letzten 24 Stunden sogar um knapp 12 Prozent. Aktuell befindet sich XRP knapp unter 3 US Dollar – noch. Tatsächlich könnte XRP das erste Mal seit 2018 die 3 US Dollar-Grenze durchbrechen. Doch damit ist nicht genug: Ein Analyst hat nun mit einer außergewöhnlichen Prognose auf sich aufmerksam gemacht, die auf den ersten Blick überrascht, bei genauerer Betrachtung aber durchaus nachvollziehbar ist.

Schafft XRP noch im Januar ein neues Allzeithoch?

Die drittstärkste Kryptowährung laut Marktkapitalisierung könnte in den nächsten Tagen das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 in Angriff nehmen – damals lag XRP bei 3,40 US Dollar. Doch damit noch nicht genug: Versan Aljarrah, Analyst bei Black Swan Capitalist, ist überzeugt, dass XRP nicht nur ein klassisches Krypto Asset ist, sondern der Schlüssel zu einem neuen Finanzsystem darstellt. Das ist auch die Begründung für die neueste Prognose: Laut Aljarrah wird XRP auf 10.000 US Dollar steigen – aber ist das überhaupt möglich?

Geht es um die Weiterentwicklung des globalen Finanzwesens, so könnte XRP – zumindest nach Ansicht des Analysten – eine tragende Rolle einnehmen. So betonte der Analyst, dass es wichtig sei, denToken zu schützen. XRP Token sollte man daher in Non Custodial-Wallets aufbewahren. Für Aljarrah würde XRP nicht nur Reichtum repräsentieren, es gehe auch darum, einen Zugang zu einem völlig neuen finanziellen Ökosystem zu erhalten.

Aber wer ist Versan Aljarrah und kann man seine Prognosen überhaupt ernst nehmen? Es handelt sich hier um keinen Unbekannten: Aljarrah ist dafür bekannt, dass er immer wieder sehr optimistische Prognosen erstellt hat – vor allem mit Bezug zu XRP. So hat er bereits im August 2023 gesagt, XRP werde eine goldene Zukunft vor sich haben, wenn XRP Ledger die Nummer 1 bei der Tokenisierung globaler Vermögenswerte wird.

5.000 US Dollar investieren und Millionär werden

Wer in XRP 5.000 US Dollar steckt, wird in absehbarer Zeit ein Vermögen von 2 Millionen US Dollar haben. Wie das geht? Der Krypto Analyst verwies auf den Januar 2016. Damals lag der Preis von XRP bei 0,0065 US Dollar. Nach zwei Jahren stieg der Preis auf sein bisheriges Allzeithoch von 3,40 US Dollar. Wer damals 5.000 US Dollar investiert hat, durfte sich am Ende über ein Vermögen von über 2 Millionen US Dollar freuen.

Das kann jetzt abermals in diese Richtung gehen – vor allem, weil aufgrund der Streitigkeiten mit der SEC alle bisherigen Bullenruns ausgelassen wurden. Das heißt, die Zeit ist reif, dass XRP nach oben schießt. Gegenüber Edoardo Farina, CEO der Alpha Lions Academy, hat Aljarrah seine Prognosen damit untermauert, dass es unvermeidlich sei, dass XRP auf 10.000 US Dollar steigt. Denn der Analyst ist davon überzeugt, dass die Finanzinstitutionen und Zentralbanken einen hohen Startpreis für XRP beschließen würden – ähnlich wie das bei der Preisgestaltung bei Börsengängen ist. Das sei auch notwendig, um die Rolle von XRP bei den großen Finanztransaktionen zu sichern.



Aber nicht nur XRP könnte 2025 für Furore sorgen. Es gibt einige Altcoins, die sehr wohl das Potenzial haben, dass der Preis durch die Decke geht. Dazu gehören auch Kryptowährungen, die aktuell noch im Presale – also Vorverkauf – sind.

Wieso das Interesse an Wall Street Pepe ungebrochen ist

Wall Street Pepe ist ein innovatives Krypto-Projekt, das zwei wesentliche Faktoren miteinander kombiniert und so für Aufsehen sorgt: Einerseits wird der Meme Coin Hype ausgenutzt, andererseits bietet man den Anlegern hilfreiche Funktionen an. Während viele andere Meme Coins nur ein Zahlungsmittel ohne praktischen Nutzen sind, punktet man bei Wall Street Pepe mit einem Zugang zu exklusiven Handelsstrategien sowie Marktanalysten, die bislang nur den institutionellen Investoren vorbehalten waren. Bei Wall Street Pepe geht es also darum, dass auch kleineren Anlegern entsprechend fortschrittliches Handelswerkzeug zur Verfügung gestellt wird, damit diese danach entsprechende Trading-Erfolge feiern können.

Das Projekt lockt Investoren an – scheinbar hat man hier ein Thema gefunden, das Krypto-Fans gefällt. Knapp 50 Millionen US Dollar wurden bereits im Zuge des Presales eingenommen. Das Interesse ist hoch und das Vertrauen groß. Vor allem, weil die frühzeitigen Investoren wissen, dass beim Kauf des Token WEPE sehr hohe Gewinne nach dem Presale möglich sein können. Wird der Token WEPE nämlich an einer offiziellen Kryptobörse nach dem Presale gelistet, könnten erste Preisexplosionen möglich sein.

Aktuell können WEPE Token nur direkt über die Homepage erworben werden. Dafür benötigt man a) ein kompatibles Wallet und b) Kryptowährungen wie ETH, BNB oder USDT.

