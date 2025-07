XRP: Ist es jetzt zu spät?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt ist aktuell kaum zu toppen. Bitcoin hat zu Wochenbeginn ein neues Allzeithoch von 123.000 Dollar erreicht und auch viele Altcoins ziehen inzwischen nach. XRP und Ethereum zählen dabei zu den größten Gewinnern. Kein Wunder also, dass jetzt auch viele Neueinsteiger auf den Markt aufmerksam werden. Dabei stellen sich viele die Frage, ob es nun zu spät ist, um XRP oder Ethereum zu kaufen. Dabei sehen Experten langfristig noch deutlich mehr Potenzial.

Kann die Rallye weitergehen?

Diese Frage stellen sich Anleger immer dann, wenn ein Kurs gerade stark gestiegen ist. Ist der Hype schon vorbei, oder geht die Rallye erst richtig los? Der Experte von Rundumbitcoin geht in seinem aktuellen Video auf die Rallye von XRP und Ethereum ein und klärt dabei auch die Frage, ob Anfänger, die den Zug bisher verpasst haben, jetzt noch einsteigen sollten oder nicht.

Viele Privatanleger verspüren aktuell FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, und neigen dazu, nach dem massiven Pump überhastet in den Markt zu springen. Doch trotz der positiven Einstellung zu Kryptowährungen warnt der Experte vor einem solchen Vorgehen. Auch wenn er bei Bitcoin, Ethereum und XRP weiterhin bullish ist, sei eine kurzfristige Korrektur nach dieser Rallye absolut normal.

Strategisch investieren statt blind einsteigen

Statt alles auf einmal zu investieren, empfiehlt der Analyst eine clevere Aufteilung der Investitionssumme. Sein Vorschlag lautet, ein Drittel jetzt zu investieren, um bei weiter steigenden Kursen von Anfang an dabei zu sein und die restlichen zwei Drittel für mögliche Rücksetzer bereithalten.

So erhöht man die Chance, im Gewinn auszusteigen, um ein Vielfaches und ärgert sich später höchstens über einen potenziell niedrigeren Gewinn, aber nicht über einen höheren Verlust. Im besten Fall kommt die Korrektur und man freut sich sogar über einen deutlich höheren Gewinn, wenn man günstiger nachkaufen konnte..

Gerade bei XRP könne eine Korrektur von 25 – 30 % durchaus realistisch sein, betont er. Vor allem, da der aktuelle Hype stark von Privatanlegern getrieben wird. Bei Ethereum hingegen sei mittlerweile mehr institutionelles Kapital im Spiel, was den Kurs stabiler machen könnte.

Langfristig sieht der Experte bei XRP und Ethereum dennoch weiterhin Verdopplungs- oder sogar Verdreifachungspotenzial, auch wenn es zwischendurch Rücksetzer gibt. Noch deutlich höhere Renditechancen sehen einige Analysten derzeit aber bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper steigt unaufhaltsam

Die Euphorie rund um Bitcoin, Ethereum und XRP wirkt sich auch auf kleinere Projekte aus. Besonders bei neuen Coins wie Bitcoin Hyper ist aktuell eine regelrechte Explosion der Nachfrage zu beobachten. Das hat auch seine Gründe. Hier treffen eine niedrige Marktkapitalisierung und ein klarer Anwendungsfall mit echtem Nutzen aufeinander, was sich als explosiver Mix erweisen könnte.

Bitcoin Hyper bringt eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis, die Bitcoin erstmals DeFi-fähig machen soll. Bisher konnten BTC-Investoren nur vom Kursanstieg profitieren. Mit Bitcoin selbst war weder Lending noch Staking oder Yield Farming möglich. Bitcoin Hyper will das ändern. Nutzer sollen ihre BTC auf die Hyper Chain bridgen und dort alle Vorteile des Solana-Ökosystems nutzen, ohne ihre Coins verkaufen zu müssen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Das Konzept überzeugt Investoren und Analysten gleichermaßen. Obwohl der neue Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch nicht an den Börsen gehandelt wird, berichten bereits internationale namhafte Krypto-Medien über das Projekt und nennen mögliche Kursziele, die weit über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen.

Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger $HYPER-Token im Wert von über 3,6 Millionen Dollar gekauft. Dabei wird der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen sogar noch mehrfach angehoben, was frühen Käufern schon einen Buchgewinn bis zum Listing an den Börsen einbringt. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die schon während des Presales ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token einbringt.

