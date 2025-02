XRP kaufen: Zu spät oder genau richtig?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer erst vor kurzem in den Kryptomarkt investiert hat, hat aktuell wohl nicht viel Grund zur Freude. Es ist noch gar nicht lange her, dass die Kurse der meisten Coins deutlich höher standen als heute. Während man bei Bitcoin noch mit einer Korrektur von rund 10 % mit einem blauen Auge davon gekommen ist, sind einige Altcoins um 30 – 90 % eingebrochen. Auch $XRP hat es hart getroffen. Nun stellen sich viele Anleger die Frage, ob es zu spät war, um in $XRP zu investieren, oder ob genau diese Korrektur eine gute Einstiegsgelegenheit bilden könnte.

364 % Plus

Es ist kein Geheimnis, dass es natürlich weniger riskant gewesen wäre, noch vor 3 Monaten in $XRP zu investieren. Damals hat der Coin am unteren Ende seiner jahrelangen Seitwärtsbewegung notiert und seit Donald Trumps Wahlsieg ist der Kurs um 364 % gestiegen. Zwischenzeitlich waren es sogar über 550 %, bis die Korrektur den gesamten Kryptomarkt erfasst hat.

($XRP Kursentwicklung – Quelle: Tradingview)

In den letzten Wochen hat es einige Schocknachrichten gegeben, die zu fallenden Kursen geführt haben. Erst hat DeepSeek Anleger am KI-Hype zweifeln lassen, danach haben Strafzölle, die von den USA gegen mehrere Länder verhängt worden sind, für Unsicherheit gesorgt. Einige Altcoins haben sich davon bis heute nicht erholt. Darunter eben auch $XRP.

Allzeithoch noch möglich

Die Lage wäre bei $XRP deutlich schlimmer, wenn der Ripple Coin der einzige wäre, der aktuell mit so hohen Verlusten zu kämpfen hat. Das ist aber nicht der Fall. Da es sich um eine Korrektur am gesamten Kryptomarkt handelt, deutet der Kursrutsch also nicht auf einen Rückgang des Interesses der Anleger an Ripple oder $XRP hin. Daher ist es auch sehr wahrscheinlich, dass $XRP im Laufe des Bullruns, der für die kommenden Monate erwartet wird, auch nochmal deutlich höher steigen kann.

https://twitter.com/XRPcryptowolf/status/1887576554504692099

Was $XRP von anderen Kryptowährungen unterscheidet, ist die extrem starke Community hinter dem Coin. Obwohl $XRP jahrelang in einer Seitwärtsbewegung feststeckte, haben viele Anleger nicht daran gedacht, zu verkaufen. Auch bei den neuen Investoren, die mit dem Pump auf 3 Dollar und mehr wieder ins Spiel gekommen sind, dürften zumindest ein paar diese Haltung haben, sodass es wohl wahrscheinlich ist, dass $XRP nochmal ein neues Allzeithoch von 5 – 10 Dollar erreicht, als dass der Kurs nochmal auf 0,50 Dollar fällt.

Realistische Erwartungen

Wer sich die Frage stellt, ob sich mit $XRP nun noch Renditen erzielen lassen, oder ob es inzwischen zu spät ist, sollte vor allem realistische Erwartungen haben, um mit dem Ripple Coin noch gutes Geld zu verdienen. Wer auf die Kursziele von hunderten bis tausenden Dollar hofft, wird auf jeden Fall enttäuscht werden, da die Bewertung dafür natürlich schon zu hoch ist und der Kurs von hier aus nicht mehr um das 100-fache steigen kann.

Wer dagegen im Bereich zwischen 5 und 10 Dollar über Gewinnmitnahmen nachdenkt, könnte diese Kursziele unter Umständen schon in den nächsten 2 Jahren sehen, wenn Trump seine Wahlversprechen nach und nach umsetzt und der Bullrun am Kryptomarkt weitergeht.

Gibt es Altcoins mit mehr Potenzial?

Natürlich weiß man vorher nie, welcher Coin als nächstes durch die Decke geht. Grundsätzlich zeigt sich, dass der aktuelle Bullrun am Kryptomarkt in erster Linie von institutionellen Anlegern getrieben ist, weshalb es für Altcoins schwieriger wird. Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass es eine Altcoin Season wie im Jahr 2021 wahrscheinlich nicht mehr geben wird.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sich mit Altcoins kein Geld mehr verdienen lässt. Es bedeutet nur, dass nicht blind jeder Coin aus den Top 50 nochmal höhere Kurse als im Jahr 2021 erreichen werden. Dafür gibt es zahlreiche andere und neuere Altcoins, die dafür enormes Gewinnpotenzial haben. Vor allem wenn der Anwendungsfall stimmt, wie es aktuell bei Solaxy ($SOLX) der Fall ist.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy liefert die erste Layer 2 für Solana

Mit Solaxy kommt der $SOLX-Token auf den Markt und sowohl das Projekt als auch der Coin haben es in sich. Solaxy bringt nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt. Solana ist die schnellste und meistgenutzte Blockchain, weshalb man Layer-2-Lösungen bisher eher von Ethereum kennt. Dieser Layer 2 Chains sollen die Skalierbarkeit erhöhen und die Main Chain entlasten.

Bei Ethereum hat das den großen Vorteil, dass Transaktionen dadurch günstiger und schneller abgewickelt werden können, da die Haupt-Blockchain eben entlastet wird. Zwar wird mit Solaxy auch Solana günstiger und schneller, allerdings sind das nicht wirklich die Gründe, die dafür sprechen, da Solana ohnehin schon extrem schnell und günstig ist. Viel wichtiger ist, dass es durch Solaxy in Zukunft zu weniger Totalausfällen und abgelehnten Transaktionen bei Solana kommen könnte.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Aufgrund der extrem hohen Auslastung von Solana kommt es immer wieder zu abgebrochenen Transaktionen, manchmal sogar zum Stillstand. Da Solaxy die Main Chain bald entlastet, könnte das bald der Vergangenheit angehören. Damit hat der $SOLX-Token enormes Potenzial.

$SOLX ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich. Die Gelegenheit, in einen neuen Coin mit eigener Blockchain noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu investieren, ergibt sich nicht alle Tage. Schaut man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, findet man dort in erster Linie Coins mit eigener Blockchain, weshalb auch $SOLX bald zu den Top Coins gehören könnte. Für frühe Käufer würde das extrem hohe Renditen bedeuten.

Schon vor dem Handelsstart an den Börsen und vor dem Launch der eigenen Layer 2 ist die Nachfrage extrem hoch. Anleger haben schon jetzt $SOLX-Token im Wert von über 18 Millionen Dollar gekauft, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, sodass frühe Investoren schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die vor allem am Anfang noch eine sehr hohe Staking-Rendite auszahlt und bereits von den meisten Käufern genutzt wird. Da das Angebot dadurch zusätzlich verknappt wird, steigt damit auch die Chance auf eine Kursexplosion.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

