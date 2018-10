Analyst: Ein Ausbruch des Bitcoin ist nur eine Frage der Zeit

Der Bitcoin -Preis hat sich bei rund 6.500 US-Dollar eingependelt. Noch zum Jahresstart hatte der digitale Token mehr als 13.000 US-Dollar gekostet und bereits zu diesem Zeitpunkt waren die Allzeithöchststände in weite Ferne gerückt.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Seit diesem Zeitpunkt geben sich Bitcoin-Bullen und Bitcoin-Bären mit Analysen zur voraussichtlichen Preisentwicklung von Bitcoin die Klinke in die Hand. Während Langzeitbulle Tom Lee, Managing Director von Fundstrat Global Advisors, der Kryptowährung weiterhin massives Aufwärtspotenzial bescheinigt, lässt etwa der als Dr. Doom bekannt gewordene Ökonom Nouriel Roubini, der als erklärter Krypto-Kritiker bekannt ist, keine Gelegenheit ungenutzt, um dem gesamten Digitalwährungsmarkt den Krieg zu erklären.

Nun ist die Riege der Bitcoin-Optimisten wieder um einen Analysten reicher geworden. "Es ist nur noch eine Frage der Zeit", sagte Mati Greenspan, leitender Marktanalyst bei eToro, über einen möglichen Ausbruch der nach Marktkapitalisierung weiter größten Kryptowährung. Es gebe Anzeichen dafür, dass unter der kühlen, recht flachen Preisentwicklung etwas zu brodeln beginne, so der Experte.

Dabei verweist Greenspan insbesondere auf die steigende Anzahl von Bitcoin-Transaktionen pro Sekunde. Dies sei "ein klassischer Hinweis darauf, dass wir uns dem Ende des flachen Zyklus nähern", betont er.

Between the rising transaction rate on the bitcoin blockchain, the stable volumes on crypto exchanges, and the massive growth in bitcoin futures volumes on Wall Street...



Ladies & gents, we have all the potential for a massive crypto breakout!!! https://t.co/Fz7i2kGY79