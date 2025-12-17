SJB FondsEcho. Evli Emerging Frontier Fund.

SJB FondsEcho

Schwellenmärkte. Fokussiert.

Ein überdurchschnittlich erfolgreiches Research für Aktienmärkte der Schwellenländer und Frontier Markets ist oft im Bereich der skandinavischen Länder zu finden - ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ist der finnische Vermögensverwalter Evli Fund Management. Der in Helsinki beheimatete Asset Manager wird von Morningstar zu den besten nordischen FondsGesellschaften gezählt und für seine erfolgreiche Performance seit der Gründung 1985 ausgezeichnet.

Wer­bung Wer­bung

Zu den Produkten, die bei Morningstar mit der Höchstnote von fünf Sternen versehen sind, gehört der Evli Emerging Frontier Fund, der gleichermaßen in den Schwellenländern sowie den Grenzmärkten unterwegs ist. Positionen in Brasilien oder Südkorea gehören genauso zur Portfoliostruktur wie Engagements in Pakistan oder Kuwait. Generell ist der Evli-Fonds in sich schnell entwickelnden Volkswirtschaften über den gesamten Globus engagiert, wobei Asien, Afrika, Zentralasien, der Nahe Osten sowie Lateinamerika zum geographischen Anlageuniversum gehören. Allen diesen Märkten ist gemeinsam, dass sie zum einen weniger bekannt und zum anderen schlechter zugänglich für Investoren sind, obwohl ihr Wirtschaftswachstum den Prognosen gemäß das der Industrieländer outperformen wird. In Kombination mit dem attraktiven Bewertungsniveau bieten diese Märkte Anlegern eine gute Diversifikationsmöglichkeit sowie die Chance auf überdurchschnittliche Kursgewinne.

Der Evli Emerging Frontier Fund IB2 EUR Acc (WKN A3D50W, ISIN FI4000546486) wurde am 08. Oktober 2013 aufgelegt und investiert in die aufstrebenden Volkswirtschaften der Schwellenländer und Grenzmärkte. Die Basiswährung des Fonds, der keinen Branchen- oder Länderbeschränkungen unterliegt, ist der Euro. Das aus Antti Sivonen und Mathias Althoff bestehende FondsManagerduo legt seinen Fokus auf schnell wachsende Aktien aus dem Konsumgütersektor, die von der steigenden Nachfrage einheimischer Verbraucher besonders profitieren. Der Evli-Fonds besitzt ein FondsVolumen von 407,35 Millionen Euro und verwendet keine Benchmark - die empfohlene Haltedauer für Anleger ist mit neun Jahren relativ lang. Mit seiner Schwerpunktlegung auf den Small- und MidCap-Bereich ist es dem vom finnischen Helsinki aus agierenden FondsManagerteam gelungen, eine ausgezeichnete Performancehistorie zu erwirtschaften: Seit Auflage erzielte die Stockpicking-Strategie eine Wertentwicklung von insgesamt +296,31 Prozent bzw. eine Rendite p.a. von +12,06 Prozent auf Eurobasis. Im Fünfjahreshorizont fällt die jährliche Rendite mit +19,92 Prozent nochmals deutlich besser aus und demonstriert eindrücklich, warum der Fonds die Morningstar-Höchstnote von fünf Sternen erhalten hat. Wie sieht die so erfolgreiche Anlagestrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Konsumtitel. Präferiert.

Der Evli Emerging Frontier Fund hat sich die maximale Wertsteigerung seiner Assets zum Ziel gesetzt und investiert sein Vermögen in Aktien und aktienbasierte Wertpapiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern und den Frontier-Märkten tätig sind. Zielgruppe sind Anleger, die vom beschleunigten Wirtschaftswachstum der aufstrebenden Volkswirtschaften profitieren wollen und als Ausgleich für die Erwartung hoher Erträge auch gesteigerte Schwankungen tolerieren können. Die beiden FondsManager Antti Sivonen und Mathias Althoff verfolgen eine aktive Investmentstrategie, die auf einer fundamental orientierten Titelselektion beruht. Investments werden bevorzugt in konsumorientierten Unternehmen getätigt, die über steigende Cashflows und zugleich niedrige Bewertungen verfügen. Zu diesem Zweck erfolgen Forschungsreisen und Unternehmensbesuche vor Ort, die das Managerteam zuletzt nach Kuwait, einem rohstoffreichen Staat mit einem Staatsfonds im Billionen-Dollar-Bereich und gleichzeitig nur 1,5 Millionen Einwohnern geführt haben. Besichtigt wurde dort das Immobilienprojekt eines regionalen Entwicklers in Sharjah (VAE) in Grenznähe zum boomenden Emirat Dubai, das ein enormes Ertragswachstum verspricht. Auch ein Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden der größten Bank in Kuwait stand auf der Tagesordnung, um die Geschäftsstimmung vor Ort einzuschätzen. Die Evli-Marktstrategen betrachten Kuwait als einen "wahrhaft unkonventionellen Markt". Die letzte Reise des Evli-Teams für dieses Jahr wird im Dezember in die Türkei führen - ein weiterer spannender und zugleich eigenartiger Markt, den Mainstream-Investoren oft nur kritisieren. Insgesamt 208 Investmenttrips in 42 Länder über die letzten 12 Jahre waren es, die den Grundstein für den hochgradig aktiven Investmentansatz des Fonds gelegt haben. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen strukturiert?

Wer­bung Wer­bung

FondsPortfolio. Brasilien. Führend.

In der Länderallokation des Evli Emerging Frontier Fund liegt Brasilien mit 17,81 Prozent Anteil am FondsVermögen auf Platz eins. Dahinter folgt Pakistan, wo 14,76 Prozent der FondsBestände allokiert sind. Auf dem dritten Platz der Länderaufteilung liegt die Türkei mit 10,69 Prozent des FondsVolumens, gefolgt von Kuwait mit 7,51 Prozent. Abgerundet wird das geographische Exposure des Evli-Fonds durch Positionen in Taiwan (7,38 Prozent), Südkorea (7,35 Prozent) und Vietnam

(5,28 Prozent). Auf den weiteren Plätzen des geographisch breit diversifizierten Portfolios finden sich unter anderem Bahrain und Indonesien. Per Ende Oktober liegt die Cashquote bei 7,38 Prozent.

In der Branchenstruktur des Frontier- und Emerging-Markets-Fonds befindet sich der Sektor langlebiger Verbrauchsgüter mit einem Anteil von 23,57 Prozent klar auf dem ersten Platz. Unter den Top 10-Positionen wird der Sektor durch die chinesische Minth Group als Automobilzulieferer sowie den Goldschmuck-Produzenten Hartadinata Abadi aus Indonesien repräsentiert. Vergleichsweise stark engagiert sind die beiden Evli-Marktstrategen auch bei Finanztiteln (14,73 Prozent) und im Industriesektor (13,10 Prozent). Aus diesen Bereichen finden sich die GFH Financial Group aus Bahrain sowie Sazgar Engineering Works aus Pakistan unter den Top-Holdings des Fonds. Im Mittelfeld der Sektorallokation rangieren Immobilientitel (9,31 Prozent) sowie Grundstoffproduzenten (9,22 Prozent). Basiskonsumgüter (9,18 Prozent) sowie Kommunikations-Dienstleister (3,66 Prozent) runden die Portfoliostruktur ab, die durch IT-Aktien (2,91 Prozent) komplettiert wird.

Wer­bung Wer­bung

FondsVergleichsindex. Korrelation. Niedrig.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Evli Emerging Frontier Fund dem MSCI Frontier Emerging Market USD NETR als Benchmark gegenübergestellt. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse mit dem globalen Index für Grenzmarkt- und Schwellenländeraktien zeigt einen niedrigen Grad der Übereinstimmung. Mit 0,52 ist die Korrelation über drei Jahre nur wenig ausgeprägt, für ein Jahr fällt sie mit 0,47 nochmals geringer aus. Die Kursentwicklung von Fonds und Benchmark ist stark differenziert, wie der Blick auf die Kennzahl R² beweist. Diese liegt für drei Jahre bei 0,27, über ein Jahr nimmt R² einen Wert von 0,22 an. Damit haben sich mittelfristig 73 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 78 Prozent. Hier zeigt sich die hochgradige Unabhängigkeit der Länder- und Sektorengewichtung des FondsManagerduos aus Helsinki, das ohne Beachtung einer Benchmark attraktiv bewertete Aktien aus Schwellenländern und Frontier Markets auswählt. Mit welcher Volatilitätsstruktur hat der Fonds aufzuwarten?

FondsRisiko. Volatilität. Erhöht.

Der Evli Emerging Frontier Fund verzeichnet über den letzten Dreijahreszeitraum mit 12,88 Prozent die höhere Schwankungsbreite als der Referenzindex, der es auf eine Volatilität von 9,65 Prozent bringt. Über ein Jahr weist der aktiv gemanagte Aktienfonds ebenfalls die ausgeprägteren Volatilitätswerte gegenüber der passiven Benchmark auf: Hier beträgt die "Vola" des Fonds 13,31 Prozent, während der MSCI Frontier Emerging Market USD NETR eine Volatilität von 9,72 Prozent an den Tag legt. Damit ist für beide Zeithorizonte eine Schwankungserhöhung des Evli-Fonds gegenüber

der MSCI-Benchmark zu konstatieren, die als ein Ergebnis der sehr individuellen Titel-Allokation zu werten ist. Was heißt dies für die Beta-Werte des Fonds?

Trotz der gesteigerten Volatilität des Frontier- und Emerging Markets-Fonds befindet sich das Beta für drei Jahre unter Marktniveau und markiert einen Wert von 0,55. Für ein Jahr legt die Kennzahl auf 0,70 zu, ist damit aber weiter geringer ausgeprägt als das marktneutrale Niveau von 1,00. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre belegt, dass der Evli-Fonds nur unterdurchschnittlich auf die Kursbewegungen des MSCI-Vergleichsindex reagiert und sich teils sogar gegenläufig bewegt: Die Risikokennzahl befindet sich in allen der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume unter dem Marktrisikofixwert von 1,00 und nimmt dabei einen positiven Wert von 0,15 im Tief an. Hinzu kommen fünf Zeitintervalle von Januar bis Mai 2025, in denen das Beta einen negativen Wert verzeichnet und bis zutiefst -0,30 zurückgeht. Insgesamt bewegt sich der Evli-Schwellenländerfonds kaum in Einklang mit der MSCI-Benchmark und legt eine prinzipiell sehr eigenständige Kursentwicklung an den Tag. Welche Renditeergebnisse können die beiden FondsManager auf dieser Basis erzielen?

FondsRendite. Alpha. Positiv.

Per 26. November 2025 hat der Evli Emerging Frontier Fund über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +62,87 Prozent in Euro erwirtschaftet, was einer attraktiven Rendite von +17,65 Prozent p.a. entspricht. Die Gegenüberstellung zum MSCI Frontier Emerging Market als Referenzindex beweist, wie hoch diese Performanceleistung einzuschätzen ist: Die Benchmark verzeichnet im selben Zeitraum lediglich eine Performance von +45,60 Prozent auf Eurobasis bzw. ein Ergebnis von +13,34 Prozent jährlich. Beim Wechsel auf die Jahresbetrachtung befindet sich der Fonds aus dem hohen Norden gegenüber dem MSCI-Vergleichsindex erneut vorn: Mit einer Jahresrendite von +22,42 Prozent in Euro liegt die Performance des aktiv gemanagten FondsProduktes knapp oberhalb der des passiven Referenzindex für die Frontier- und Emerging Markets, der mit einem Plus von +22,05 Prozent aufwartet. Die langfristig erzielte Mehrrendite von über vier Prozentpunkten jährlich in Kombination mit dem auch kurzfristig besseren Abschneiden macht klar, dass der Evli-Fonds deutlicher Sieger im Performancevergleich ist. Wie manifestiert sich dies in den Alpha-Werten des FondsProdukts?

Das Alpha des Evli Emerging Frontier Fund liegt über drei Jahre bei 11,34 und damit klar im grünen Bereich. Auf Jahressicht erreicht die Kennzahl einen noch besseren Wert von 11,59 und verdeutlicht so die kräftige Outperformance des Schwellenländerfonds. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre zeigt sich, dass der Evli-Fonds in der überwältigenden Mehrheit der Intervalle erfolgreicher als die Benchmark agierte. In 35 der untersuchten 36 Perioden gab es ein positives Alpha bis 26,05 in der Spitze zu verzeichnen. Lediglich in einem einzigen der betrachteten Einjahreszeiträume wies der Fonds einen negativen Alpha-Wert auf, der mit einem Wert von -1,13 zudem gering ausgeprägt war. Damit bietet der Emerging- und Frontier-Market Fonds von Evli Asset Management eine durchgängig hohe Mehrrendite bei moderat erhöhter Volatilität - eine attraktive Kombination, die das exzellente Rendite-Risiko-Profil des Fonds demonstriert. Als letzte Kennziffer bestätigt auch die Sharpe Ratio die Qualität des FondsManagements: Mit einem Wert von 1,49 über den letzten Dreijahreszeitraum bewegt sich die Risikokennziffer klar im grünen Bereich.

SJB Fazit. Evli Emerging Frontier Fund.

Gerade bei den Aktienmärkten der Schwellenländer und Grenzmärkte ist es so, dass mit fundamentalem Research und individueller Titelselektion ein Mehrwert gegenüber den passiven Indizes erzielt werden kann. Bestes Beispiel dafür ist der vom finnischen Helsinki aus gemanagte Evli Emerging Frontier Fund, der mit seinen oft vor Ort durchgeführten Recherchen eine langfristig hohe Outperformance zum MSCI-Vergleichsindex erzielt. Risikobewusste Investoren, die nach einem guten Diversifikationselement für ihr globales Aktien-Portfolio Ausschau halten, finden in dem Fonds das perfekte Mittel, um vom Wirtschaftswachstum der aufstrebenden Volkswirtschaften zu profitieren.

Autor: Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.