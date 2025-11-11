DAX24.003 +0,2%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -3,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin89.930 -1,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,67 +1,0%Gold4.138 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow stabil erwartet -- DAX leicht im Plus -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Grüne: Deutschland kommt bei Rohstofffonds nicht vom Fleck

11.11.25 13:53 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, für den Rohstofffonds zu wenig Geld auszugeben. "Wer beim Rohstofffonds spart, gefährdet den Standort Deutschland", sagte die Grünen-Haushälterin Katrin Uhlig der Deutschen Presse-Agentur. Die Mittel blieben noch weit hinter dem zurück, was Deutschland im geopolitischen Wettbewerb brauche. Die Grünen-Wirtschaftspolitikerin Sandra Detzer sagte: "Wir stehen mitten in einem geopolitischen Wettlauf um kritische Rohstoffe - und Deutschland kommt nicht vom Fleck."

Wer­bung

Zwar solle die Mittelbereitstellung für den Rohstofffonds über 2029 hinaus mit zusätzlichen 157 Millionen Euro verlängert werden, erläuterten die Grünen unter Bezug auf eine Vorlage, die das Finanzministerium zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Etat 2026 am Donnerstag erstellt hat. Dies sei aber kein echter Fortschritt: Die Mittel müssten massiv aufgestockt werden.

Mit dem Fonds will sich der Bund entweder direkt oder mit Garantien an Rohstoff-Abbauprojekten beteiligen, um deutschen Unternehmen alternative Lieferpartner zu ermöglichen und weniger abhängig vor allem von China zu werden. Die frühere Bundesregierung hatte von einem Rohstofffonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro gesprochen.

Detzer sagte: "Während China Exportlizenzen an politische Bedingungen knüpft und die USA längst umfangreich in Unternehmen investieren und strategische Risikofonds auflegen, setzt die Bundesregierung auf Kleckerbeträge. Der Rohstofffonds brauche ein Update mit klarer Garantieverantwortung des Finanzministeriums. Uhlig hält eine Aufstockung des Rohstofffonds auf 2,5 Milliarden Euro für notwendig. "Der Rohstofffonds muss zu einem strategischen Instrument wirtschaftlicher Resilienz werden."/hoe/DP/jha