OTS: Deutsche Biofonds AG / Deutsche Biofonds Hydro Anleihe: Erfolgreicher ...

26.08.25 09:31 Uhr

Deutsche Biofonds Hydro Anleihe: Erfolgreicher Abschluss mit starker

Rendite

Istanbul (ots) - Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe schließt mit einer

Wer­bung

herausragenden Rendite für Anleger ab und demonstriert damit die Stärke

nachhaltiger Infrastrukturinvestments.

Vor bereits mehr als zehn Jahren aufgelegt, hat die Deutsche Biofonds Hydro

Anleihe ihren Lebenszyklus erfolgreich beendet. Nach langjährigem, stabilem

Betrieb und einem strategischen Verkauf des Wasserkraftwerks an einen

internationalen Energiekonzern profitieren die Anleger von einer Gesamtrendite

Wer­bung

von 13,2 Prozent. Dies übertrifft die ursprünglichen Erwartungen deutlich.

Strategischer Ausstieg sichert Mehrwert

Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe wurde 2009 unter der damaligen Führung von

Yaver Demir und Haci Ai Köysüren mit einem Volumen von 20 Millionen Euro

erfolgreich am Markt platziert. Mit den Mitteln wurde ein Wasserkraftwerk

erworben, das bis 2019 wirtschaftlich stabil betrieben wurde. Anfang 2020

Wer­bung

erfolgte der Verkauf an einen internationalen Energiekonzern.

Anlass waren regulatorische Veränderungen: Ab 2026 plante die Wasserbehörde,

einen Teil des Wasserlaufs umzuleiten, um ein weiteres Staudammprojekt zu

versorgen. Durch den Verkauf an den Betreiber eines neuen Staudammprojekts

konnte ein langwieriger Rechtsstreit vermieden und der Mehrwert für die Anleger

maximiert werden.

Erfolgreiches Investment dank Kompetenz und Weitsicht

"Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie

vorausschauende Anlagestrategien selbst in einem sich verändernden Marktumfeld

zum Erfolg führen. Der strategisch gut getimte Exit sicherte nicht nur einen

profitablen Abschluss für unsere Investoren, sondern bestätigte auch die

Qualität unserer Asset-Auswahl und des Managements", erklärt der damalige

Geschäftsführer Yaver Demir.

Mit dem erfolgreichen Abschluss unterstreicht die Deutsche Biofonds erneut ihre

Kompetenz im Bereich der nachhaltigen und renditestarken

Infrastrukturinvestments.

Deutsche Biofonds

Die Deutsche Biofonds wurde als Kompetenz-Center für Finanzierungsthemen und das

Management von Projekten gegründet. Unser Spektrum an Asset-Lösungen richtet

sich sowohl nach den Bedürfnissen von institutionellen als auch privaten

Investoren, die in diese Zukunftssparte investieren und damit zum Erhalt unseres

Planeten beitragen möchten.

Pressekontakt:

Enerji Madencilik Yatirim Danismanlik A.S.

Yesilce Mah. Yunus Emre Cad. No. 8/1

34418 Istanbul - Kagithane

mailto:info@deutschebiofonds.com

https://www.deutschebiofonds.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162744/6104171

OTS: Deutsche Biofonds AG