OTS: Deutsche Biofonds AG / Deutsche Biofonds Hydro Anleihe: Erfolgreicher ...

Deutsche Biofonds Hydro Anleihe: Erfolgreicher Abschluss mit starker
Rendite
Istanbul (ots) - Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe schließt mit einer
herausragenden Rendite für Anleger ab und demonstriert damit die Stärke
nachhaltiger Infrastrukturinvestments.
Vor bereits mehr als zehn Jahren aufgelegt, hat die Deutsche Biofonds Hydro
Anleihe ihren Lebenszyklus erfolgreich beendet. Nach langjährigem, stabilem
Betrieb und einem strategischen Verkauf des Wasserkraftwerks an einen
internationalen Energiekonzern profitieren die Anleger von einer Gesamtrendite
von 13,2 Prozent. Dies übertrifft die ursprünglichen Erwartungen deutlich.
Strategischer Ausstieg sichert Mehrwert
Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe wurde 2009 unter der damaligen Führung von
Yaver Demir und Haci Ai Köysüren mit einem Volumen von 20 Millionen Euro
erfolgreich am Markt platziert. Mit den Mitteln wurde ein Wasserkraftwerk
erworben, das bis 2019 wirtschaftlich stabil betrieben wurde. Anfang 2020
erfolgte der Verkauf an einen internationalen Energiekonzern.
Anlass waren regulatorische Veränderungen: Ab 2026 plante die Wasserbehörde,
einen Teil des Wasserlaufs umzuleiten, um ein weiteres Staudammprojekt zu
versorgen. Durch den Verkauf an den Betreiber eines neuen Staudammprojekts
konnte ein langwieriger Rechtsstreit vermieden und der Mehrwert für die Anleger
maximiert werden.
Erfolgreiches Investment dank Kompetenz und Weitsicht
"Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie
vorausschauende Anlagestrategien selbst in einem sich verändernden Marktumfeld
zum Erfolg führen. Der strategisch gut getimte Exit sicherte nicht nur einen
profitablen Abschluss für unsere Investoren, sondern bestätigte auch die
Qualität unserer Asset-Auswahl und des Managements", erklärt der damalige
Geschäftsführer Yaver Demir.
Mit dem erfolgreichen Abschluss unterstreicht die Deutsche Biofonds erneut ihre
Kompetenz im Bereich der nachhaltigen und renditestarken
Infrastrukturinvestments.
Deutsche Biofonds
Die Deutsche Biofonds wurde als Kompetenz-Center für Finanzierungsthemen und das
Management von Projekten gegründet. Unser Spektrum an Asset-Lösungen richtet
sich sowohl nach den Bedürfnissen von institutionellen als auch privaten
Investoren, die in diese Zukunftssparte investieren und damit zum Erhalt unseres
Planeten beitragen möchten.
