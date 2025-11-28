OTS: PartnerFonds AG / Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT ...

Aktualisierte Version: PartnerFonds AG - TAUSCHANGEBOT FÜR BLUE CAP

AKTIEN VERÖFFENTLICHT

München (ots) - Bitte beachten Sie die aktualisierte Version. Bitte die Version

vom 27.11.25, 17.06 Uhr nicht verwenden.

Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") hat heute die Angebotsunterlage für

das Angebot zum Aktienrücktausch veröffentlicht, mit dem die PartnerFonds ihren

Aktionären anbietet, Aktien der PartnerFonds in Aktien an der Blue Cap AG ("Blue

Cap") umzutauschen.

Die Angebotsunterlage und der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sind

neben weiteren Informationen auf der Internetseite der PartnerFonds (

http://www.partnerfonds.ag ) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht, die

Angebotsunterlage ist zusätzlich auch im Bundesanzeiger abrufbar.

Der Wert der PartnerFonds und der Verkehrswert der Blue Cap wurden gutachterlich

ermittelt. Dabei wird die Aktie der Blue Cap mit einem Verkehrswert von EUR

26,36 je Aktie bewertet, woraus sich ein Tauschverhältnis von 26,36 zu 1 ergibt

- d.h., für jeweils 26,36 PartnerFonds-Aktien erhält ein Aktionär eine Blue

Cap-Aktie. PartnerFonds-Aktionäre erhalten das Tauschangebot von ihren

Depotbanken. Die Frist für die Annahme des Tauschangebots beginnt am 28.

November 2025, 0:00 Uhr, und endet am 12. Dezember 2025, 24:00 Uhr.

Dr. von Kottwitz, Abwickler, kommentiert: "Mit dem Angebot des Aktientauschs

bieten wir den Aktionärinnen und Aktionären der PartnerFonds die Möglichkeit,

ihre PartnerFonds Aktien in handelbare Blue Cap Aktien zu tauschen, oder

weiterhin an der Liquidation der PartnerFonds teilzuhaben. Für die Liquidation

bedeutet diese komplexe Transaktion einen wichtigen Fortschritt. Gleichzeitig

freut es mich, dass wir dadurch die Beteiligung der PartnerFonds an Blue Cap

weiter kursschonend reduzieren können und die Aktionärsstruktur von Blue Cap

verbreitert wird. "

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PartnerFonds AG i.L.

Petra Schöffel

Widenmayerstrasse 50

80538 München

Telefon: +49 (0)89 - 614 240 200

Fax: +49 (0)89 - 614 240 299

E-Mail: mailto:info@partnerfonds.ag

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126829/6167963

OTS: PartnerFonds AG