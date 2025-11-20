DAX23.497 +1,4%Est505.623 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.058 +2,2%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,18 +0,8%Gold4.085 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider nennt Details zu deutschem Geld für Tropenfonds

20.11.25 15:45 Uhr

BELÉM (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider hat die deutsche Beteiligung am geplanten Fonds zum Schutz des Regenwaldes als gute Investition gelobt. "Ich bin überzeugt, dass das sehr gut angelegtes Geld ist, denn ohne das, was die tropischen Wälder für uns leisten, wären wir als Menschheit arm dran", sagte der SPD-Politiker bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém. Deutschland will sich mit insgesamt einer Milliarde Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren beteiligen.

Wer­bung

Einlage, kein Kredit

Zur Form der finanziellen deutschen Beteiligung sagte Schneider: "Wir geben hier keinen Kredit, wir geben hier auch keine Garantie. Wir geben Geld, also richtige Einlage." Das sichere der Bundesregierung auch Mitsprache. Jedes Jahr sollten 100 Millionen Euro fließen. Die Förderbank KfW spiele dabei keine Rolle.

Für Brasiliens Regierung ist der Fonds namens Tropical Forest Forever Facility (TFFF) ein Prestigeprojekt, dem sie als Gastgeber der UN-Konferenz öffentlichkeitswirksam zum Erfolg verhelfen will. Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen nach dem neuartigen Modell belohnt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. Überprüft würde dies mit Satellitenbildern.

"Geht es dem Amazonas schlecht, werden wir das auch in Deutschland dramatisch spüren", warnte Schneider. Dort, wo Indigene lebten, gehe es dem Wald gut. "Das Ziel muss sein, dass die Menschen besser vom Wald leben können, als von seiner Abholzung." Die Bundesregierung habe kein Renditeinteresse.

Wer­bung

Der Amazonas als Treibhausgas-Speicher

André Guimaraes vom Amazonas-Umweltforschungsinstitut, einer brasilianischen Organisation, sagte, allein der Amazonas speichere Treibhausgase in einem Umfang, der zehn Jahren an globalen Emissionen entspreche./hrz/DP/jha