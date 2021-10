SJB FondsEcho. ODDO BHF Polaris Flexible.

Flexibilität. Bewiesen.

Ein guter Multi-Asset-Fonds kann Gold wert sein, besonders in Börsenphasen wie jetzt, wo die Volatilität wieder zunimmt und die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt ins Stocken geraten ist. Der ODDO BHF Polaris Flexible hat bereits in der Vergangenheit Investoren erfolgreich durch unterschiedlichste Marktphasen navigiert und investiert ausschließlich in internationale Aktien und Anleihen, die aufgrund ihrer robusten Fundamentaldaten und widerstandsfähigen Geschäftsmodelle ausgewählt werden. Der vermögensverwaltende Mischfonds, der seinen Fokus auf eine global diversifizierte Anlage in Unternehmen hoher Qualität legt, verfügt über eine 14-jährige Performancehistorie und wird durch einen bewährten Investmentprozess gestützt. Herzstück des ODDO BHF Polaris Flexible ist eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 25 und 100 Prozent, die je nach Marktlage angepasst wird. Für Stabilität und laufende Erträge sorgen die Investitionen im Anleihen-Segment, die hauptsächlich im Bereich der Investment-Grade-Titel vorgenommen werden. Das von FondsManager Patrick Suck zusammengestellte Portfolio nimmt eine breite Streuung mit geographischen Schwerpunkten in Europa, den USA und den Schwellenländern vor und hat das Anlageziel, möglichst stark am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte zu partizipieren, die Verluste bei Abwärtsbewegungen aber einzudämmen. Zudem werden bei der Anlage die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt - der flexible Multi-Asset-Fonds ist nach Paragraph 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Management-Team verfolgt Marktstratege Patrick Suck einen langfristigen Investmentansatz, der Aktien und Anleihen qualitativ hochwertiger Unternehmen auswählt. Bevorzugt werden Firmen, die in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs bleiben und von säkularen Trends wie Digitalisierung, Automatisierung der Wirtschaft und Künstlicher Intelligenz profitieren. Auch neue Trends in der Konsum- und Arbeitswelt, Konsequenzen aus der alternden Bevölkerung oder die steigenden Einkommen einer aufstrebenden Mittelschicht werden bei der Titelselektion berücksichtigt. Der ODDO BHF Polaris Flexible DNW-EUR (WKN A2JHW1, ISIN LU1807158784) wurde am 10. Oktober 2007 aufgelegt und verwendet den Euro als FondsWährung. Das FondsVolumen liegt aktuell bei 500 Millionen EUR, als Benchmark wird eine Komposition aus 50 Prozent Stoxx Europe 50 NR, 10 Prozent MSCI USA NET EUR, 20 Prozent JPM Cash Index Euro Currency 1M und 20 Prozent JPM EMU Investment Grade 1-10 Y genutzt. Mit der aktuellen Vermögensallokation, die eine jüngst auf 62 Prozent gesenkte Aktienquote bei einer Anleihengewichtung von 13 Prozent beinhaltet, hat das Multi-Asset-Produkt aus dem Hause ODDO BHF eine attraktive Performance von +11,3 Prozent seit Jahresbeginn zu verzeichnen. Damit wird der zusammengesetzte Vergleichsindex übertroffen, der nur mit einer Wertentwicklung von +9,7 Prozent in Euro aufwarten kann. Noch deutlicher wird die Qualität des vermögensverwaltenden Mischfonds, den Morningstar mit einem 5-Sterne-Rating ausgezeichnet hat, beim Blick auf die längerfristige Performancehistorie: Seit Auflegung der hier analysierten Anteilsklasse im Juli 2018 hat das FondsProdukt mit +28,2 Prozent eine exakt doppelt so hohe kumulierte Wertentwicklung wie sein über den Aktien- und Anleihenmarkt differenzierter Vergleichsindex von +14,1 Prozent aufzuweisen. Wie stellt sich die so erfolgreiche Anlagestrategie des flexiblen Multi-Asset-Fonds im Detail dar?

FondsStrategie. Bottom-up-Analyse. Praktiziert.

Der ODDO BHF Polaris Flexible verfolgt eine flexible Anlagepolitik und legt weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate und Geldmarktprodukte an. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent betragen, auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Das anfängliche Anlageuniversum des Fonds sowohl für die Aktien- als auch für die Unternehmensanleiheseite sind die Unternehmen des MSCI AC World Index ("Parent Index"). Aus diesem Anlageuniversum nimmt das Portfoliomanagement-Team um Patrick Suck die Auswahl von Unternehmen vor, die über signifikante Wettbewerbsvorteile und gesunde Bilanzen verfügen sowie einen ausreichenden Cashflow generieren können, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Der FondsManager achtet genau auf die Bewertung der Firmen, um übermäßige Bewertungsrisiken zu begrenzen und versucht zugleich, potenziell attraktive Einstiegspunkte zu finden. Bei der Titelselektion verfolgt Suck einen diversifizierten und langfristig orientierten reinen Bottom-up Ansatz, der besonderen Wert auf das dauerhafte Wachstumspotenzial durch Nutzung globaler säkularer Trends und die Anlage in Qualitätsaktien legt. Auch Nachhaltigkeitsrisiken fließen in den Anlageprozess mit ein: Durch die Anwendung eines ESG-Filters, der auf den Daten von MSCI ESG Research beruht, kommt es zu einem Ausschluss von mindestens 20 Prozent der Unternehmen aus dem "Parent Index". Am Ende des Investmentprozesses steht ein Portfolio aus Unternehmen mit gutem Nachhaltigkeitsrating, die ein besseres Ertragswachstum und eine höhere Free-Cashflow-Generierung als der Markt bieten. Bevorzugt werden Firmen, die ein "ökonomischer Burggraben" von den Konkurrenten trennt und die eine vergleichsweise hohe Widerstandsfähigkeit in allen Phasen des Konjunkturzyklus aufweisen. Während Aktien eine faire Bewertung besitzen müssen, ist für Anleihe-Emittenten eine solide Bilanz unerlässlich - wie FondsManager Suck betont, hat es seit Auflagedatum des Fonds noch keinen Ausfall einer Anleihe im ODDO BHF Polaris Flexible gegeben. Wie ist das Portfolio im Einzelnen strukturiert?

FondsPortfolio. Aktienexposure. Gedämpft.

Im Zuge des fortgesetzten Bewertungsanstiegs an den globalen Aktienmärkten hat FondsManager Patrick Suck das Netto-Exposure im Aktienbereich zuletzt zurückgefahren und von rund 66 auf 62 Prozent gesenkt. Innerhalb der Asset Allocation des ODDO BHF Polaris Flexible stellen nordamerikanische Aktien mit 31,5 Prozent die am stärksten gewichtete Anlageklasse dar, Aktien aus der Eurozone kommen auf einen Anteil von 18,9 Prozent des FondsVolumens. Andere europäische Aktien bringen es auf 18,5 Prozent, globale Dividendentitel decken 8,3 Prozent der FondsBestände ab. Im Anleihesektor hat Marktstratege Suck derzeit 13,3 Prozent des FondsVermögens allokiert: Den Löwenanteil besitzen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (8,3 Prozent), Emerging Markets Bonds verfügen über einen Anteil von 1,9 Prozent. Kleinere Bestände bei High-Yield Titeln (1,6 Prozent) sowie im Bereich der Staatsanleihen (1,4 Prozent) runden das Bond-Portfolio des Multi-Asset-Fonds ab. Die Cashposition umfasst per Ende August gemeinsam mit den übrigen Finanzmarktinstrumenten 9,3 Prozent des FondsVermögens. Im Aktiensektor ist der ODDO BHF Polaris Flexible am stärksten bei Technologietiteln (27,2 Prozent), Industriewerten (19,1 Prozent) und Finanzunternehmen (17,4 Prozent) engagiert. In der Länderallokation führen klar die Aktien aus den USA (42,9 Prozent), gefolgt von Deutschland (11,3 Prozent) und Frankreich (9,9 Prozent). Unter den Top-10-Positionen liegt das US-Unternehmen Amphenol Corp ganz vorn, gefolgt von Thermo Fisher Scientific und der deutschen Allianz. Das Anleihenportfolio des ODDO BHF-Produktes favorisiert die Zinspapiere großer US-Unternehmen mit gutem Rating (Apple, Kraft), hat aber auch mit norwegischen Staatsanleihen zuletzt positive Ergebnisbeiträge erzielt.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Ausgeprägt.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den ODDO BHF Polaris Flexible einem kombinierten Vergleichsindex gegenübergestellt, der zu 50 Prozent aus dem MSCI World EUR NETR und zu 50 Prozent aus dem Barclays Aggregate Bond Index besteht. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse mit der zusammengesetzten Benchmark aus dem globalen Aktien- und Anleihesektor zeigt, dass eine deutliche Parallelität der Kursverläufe gegeben ist. Mit 0,89 ist die Korrelation über drei Jahre entsprechend stark ausgeprägt, für ein Jahr fällt sie mit 0,73 etwas niedriger aus. Das Multi-Asset-Portfolio des ODDO BHF-Fonds bewegt sich im Einklang mit den weltweiten Aktien- und Anleihemärkten, wie der Blick auf die Kennzahl R² bestätigt. Die Kennziffer liegt für drei Jahre bei 0,80, über ein Jahr geht R² auf 0,53 zurück. Somit haben sich mittelfristig 20 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 47 Prozent. Hier zeigt sich, dass Portfoliomanager Patrick Suck zuletzt eine stärker individualisierte Positionierung der Vermögenswerte vorgenommen hat. Der Tracking Error des Multi-Asset-Fonds fällt mit 7,86 Prozent im jüngsten Dreijahreszeitraum moderat aus und verdeutlicht, dass das Managementteam keine hohen aktiven Risiken eingeht. Welche Schwankungsneigung hat das FondsProdukt zu verzeichnen?

FondsRisiko. Volatilität. Höher.

Der ODDO BHF Polaris Flexible weist für drei Jahre eine Volatilität von 16,25 Prozent auf, die merklich oberhalb des Schwankungsniveaus liegt, das der kombinierte SJB-Vergleichsindex mit 10,77 Prozent zu verzeichnen hat. Über ein Jahr liegt die mittlere Schwankungsbreite des Multi-Asset-Fonds nur noch geringfügig höher als die der ausgewählten Benchmark: Hier beträgt die "Vola" des ODDO BHF-Fonds 5,75 Prozent, während die Kombination aus 50 Prozent MSCI World und 50 Prozent Barclays Aggregate Bond eine Volatilität von 4,10 Prozent aufweist. Es bleibt die Feststellung, dass der vermögensverwaltende Mischfonds in beiden Untersuchungszeiträumen über erhöhte Schwankungswerte gegenüber dem SJB-Referenzindex verfügt und damit im Volatilitätsvergleich nur zweiter Sieger ist. Was kann die Analyse der Beta-Werte zur Klassifikation des Risikoprofils beitragen? Die größere Schwankungsfreude des ODDO BHF Polaris Flexible manifestiert sich in dem über Marktniveau gelegenen Beta von 1,38 über den letzten Dreijahreszeitraum. Für ein Jahr geht die Risikokennzahl auf 1,11 zurück, verbleibt aber über dem marktneutralen Wert von 1,00. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über die letzten drei Jahre bekräftigt diese Diagnose: In 20 der letzten 26 betrachteten Einzelzeiträume fällt das Fonds-Beta höher als der Marktrisikofixwert von 1,00 aus und nimmt dabei positive Werte bis 1,53 in der Spitze an. Dem stehen lediglich sechs Einzelperioden gegenüber, in denen der Multi-Asset-Fonds eine geringere Schwankungsanfälligkeit als die kombinierte SJB-Benchmark aufweist und ein Beta von zutiefst 0,50 generiert. Die mittleren Kursschwankungen des Portfolios befinden sich mehrheitlich über Marktniveau, die Risikostruktur des flexiblen Mischfonds aus dem Hause ODDO BHF fällt demnach ambitionierter aus als die der kombinierten Benchmark für die weltweiten Aktien- und Anleihenmärkte. Können attraktive Renditeergebnisse Pluspunkte für das FondsProdukt liefern?

FondsRendite. Alpha. Generiert.

Per 24. September 2021 hat der ODDO BHF Polaris Flexible über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +27,78 Prozent in Euro erzielt, was einer Rendite von +8,51 Prozent p.a. entspricht. Dies sind attraktive Performancezahlen für den flexiblen Multi-Asset-Fonds, wie die Gegenüberstellung zum SJB-Vergleichsindex verdeutlicht: Die Kombination der beiden weltweit anlegenden Aktien- und Anleihenindizes wartet lediglich mit einer Gesamtrendite von +23,70 Prozent bzw. einem Ergebnis von +7,34 Prozent jährlich auf Eurobasis auf. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr kann der ODDO BHF-Fonds seinen Spitzenplatz nicht nur verteidigen, sondern den jährlichen Renditevorsprung auf über fünf Prozentpunkte ausdehnen: Die Performance von +16,35 Prozent in Euro fällt erheblich besser aus als das Ergebnis von +11,32 Prozent, das die Benchmark aus 50 Prozent MSCI World EUR NETR und 50 Prozent Barclays Aggregate Bond Index generierte. Der auch in seiner absoluten Höhe überzeugende, kurz- wie mittelfristig erzielte Performancevorsprung zum SJB-Referenzindex macht den ODDO BHF Polaris Flexible zum klaren Sieger im Rendite-Wettbewerb mit dem globalen Aktien- und Anleihensektor. Was tragen die Alpha-Werte zur FondsAnalyse bei? Über drei Jahre erreicht der flexible Multi-Asset-Fonds ein Alpha von -0,09, für zwölf Monate schiebt sich die Renditekennzahl mit 0,28 klar in den grünen Bereich. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über den jüngsten Dreijahreszeitraum wird deutlich, dass es dem vermögensverwaltenden Mischfonds in der Mehrzahl der Fälle gelang, die kombinierte SJB-Benchmark zu schlagen. In 17 der letzten 26 betrachteten Einjahreszeiträume verzeichnete der ODDO BHF-Fonds positive Alpha-Werte bis 1,22 in der Spitze, nur in neun Zeitintervallen wurde ein negatives Alpha von zutiefst -0,82 markiert. Hervorzuheben ist zudem, dass in allen Einjahres-Intervallen seit Juni 2020 ein durchweg positives Alpha generiert wurde. Diese überdurchschnittliche Wertentwicklung im kurzfristigen Zeithorizont sorgt gemeinsam mit dem mehrheitlich erzielten Performancevorsprung dafür, dass der ODDO BHF Polaris Flexible trotz seiner etwas stärkeren Schwankungen das bessere Rendite-Risiko-Profil als die SJB-Benchmark aufzuweisen hat. Die Information Ratio des Fonds, die eingegangene Risiken und erzielte Wertentwicklung ins Verhältnis zueinander setzt, befindet sich über die letzten drei Jahre mit 0,14 solide im positiven Bereich.

SJB Fazit. ODDO BHF Polaris Flexible.

Eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte bei gleichzeitiger Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung - das Konzept des über die globalen Aktien- und Anleihenmärkte breit gestreuten flexiblen Multi-Asset-Fonds scheint wie geschaffen für die nun wieder volatileren Börsen. In seinem Portfolio kombiniert FondsManager Patrick Suck erfolgreich eine Auswahl von Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen mit robusten Fundamentaldaten und sorgfältig ausgewählte Staats und Unternehmensanleihen mit überdurchschnittlichem Rating. Das ausgezeichnete Risikomanagement sorgt für Widerstandsfähigkeit in allen Marktphasen - damit ist der ODDO BHF Polaris Flexible das richtige Basisinvestment für Investoren mit langfristiger Perspektive.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: SJB Deutsches FondsResearch