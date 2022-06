Private Equity Investor RedBird übernimmt italienischen Fußballklub AC Milan

Aktien in diesem Artikel Twitter 37,40 EUR

Nach ausführlichen Verhandlungen haben sich die US-amerikanische Private Equity Firma RedBird und Elliott Advisors auf den Verkauf des italienischen Fußballclubs AC Milan geeinigt: Mit 1,2 Milliarden Euro kauft RedBird die meisten Anteile des Clubs.

AC Milan gibt Übernahme durch RedBird bekannt - Elliott behält Minderheitsbeteiligung

Elliott ist damit jedoch nicht ganz raus aus dem Geschäft, sondern behält eine finanzielle Minderheitsbeteiligung und stellt weiterhin einige Mitglieder des Verwaltungsrats. Dies gab AC Milan - die Associazione Calsio Milan - am ersten Juni per Pressemitteilung und auf Twitter bekannt.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh - AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

RedBird und Elliott wollen den AC Milan wieder an die europäische Spitze bringen

Mit der Übernahme, die bis spätestens Ende September beendet sein soll, wollen RedBird und Elliott den AC Milan hoch hinaus bringen: Nachdem der italienische Verein kürzlich die nationale Meisterschaft Serie A gewonnen hat, ist nun ein Aufstieg in den Kreis der europäischen Top-Vereine vorgesehen. Dazu beitragen soll eine Mischung aus dem Talent der Fußballer und Fußballerinnen, Milans Expertise im Spielermanagement und RedBirds Erfahrung mit global erfolgreichen Unternehmen in der Sport-Branche.

Wie Bloomberg berichtet, stand nicht von Anfang an fest, dass RedBird AC Milan übernehmen würde: Scheinbar hatte auch die in Bahrain ansässige Private Equity Firma Investcorp ein Auge auf den Club geworfen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.

Beide Vertragsparteien zeigen sich zufrieden mit dem Deal

In der Pressemitteilung zur Übernahme des Vereins durch RedBird wird Gordon Singer, Managing Partner bei Elliott, wie folgt zitiert: "Als Elliott den AC Milan im Jahr 2018 übernahm, erbten wir einen Verein mit einer großartigen Geschichte, aber mit ernsthaften finanziellen Problemen und einer mittelmäßigen sportlichen Leistung. Unser Plan war simpel: Finanzielle Stabilität schaffen und den AC Mailand wieder dorthin bringen, wo er im europäischen Fußball hingehört. Ich glaube, heute haben wir beides erreicht." Sein RedBird-Kollege erklärt: "RedBirds Investitionsphilosophie und Erfolgsbilanz im Bereich der [Investition in] Sportmannschaften hat gezeigt, dass Fußballvereine sowohl auf als auch neben dem Spielfeld erfolgreich sein können - wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit dem Verein, seinem Managementteam und den Fans auf der ganzen Welt, im Rahmen derer wir Milan auch in den kommenden Jahren voranbringen wollen." 2021 hatte RedBird 750 Milliarden US-Dollar in die Fenway Sports Group (FSG) investiert, die Muttergesellschaft des britischen Fußballvereins Liverpool und des US-amerikanischen Baseball-Teams Boston Sox. Außerdem besitzt RedBird Anteile des französischen Fußballclubs Toulouse.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

