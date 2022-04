Fußballikone Messi wird Markenbotschafter für Krypto-Unternehmen

• Lionel Messi wird Markenbotschafter für Socios• Messi soll 20 Millionen US-Dollar erhalten• Immer mehr Kollaborationen zwischen Krypto-Unternehmen und Sportvereinen

Krypto-Unternehmen betreiben Sponsoring

Sponsoren sind aus dem Sport kaum wegzudenken. Durch die Promo-Arbeit der Sportler versprechen sich die Unternehmen eine größere Reichweite und höhere Absatzzahlen. Besonders Sportartikelhersteller wie adidas oder Nike nutzen diese Möglichkeiten. Für die Sportler ist das finanziell meist sehr rentabel.

Inzwischen hat auch die Krypto-Branche den Sport als lukrative Werbeplattform entdeckt. Ein aktuelles Beispiel ist die Kooperation zwischen Socios.com, einem Fan-Token-Unternehmen, und dem argentinischen Fußballstar Lionel Messi. Gleichzeitig nutzen immer mehr Sportler Kryptowährungen wie Bitcoin oder Dogecoin. Messi hatte sich bereits bei seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain (PSG) im August 2021 teilweise in PSG-Fan-Token bezahlen lassen. Dies bestätigte PSG in einer Pressemitteilung vom 12. August 2021.

Zusammenarbeit ist zunächst auf drei Jahre befristet

Wie Socios.com in seiner Pressmitteilung vom 29. März mitteilte, wird Messi in Zukunft als globaler Markenbotschafter für das Fan-Token-Unternehmen fungieren. Socios.com will den Argentinier nach eigenen Angaben in verschiedenen Bildungs- und Werbekampagnen einsetzen, damit dieser das Unternehmen bei seinen 400 Millionen Followern promotet. Die Kooperation ist zunächst auf drei Jahre befristet. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine interne Quelle berichtet, soll Messi für seine Tätigkeit als Markenbotschafter mehr als 20 Millionen US-Dollar erhalten.

Socios.com hat nach eigenen Angaben das Verlangen, den Sport aufregender und bereichernder für die Fans zu machen. Dies will das Unternehmen mithilfe von Fan-Token erreichen. Messi betont in der Pressemitteilung, dass Fans eine Anerkennung für ihre Unterstützung sowie Einflussmöglichkeiten gegenüber ihren Lieblingsteams verdienten. Alexandre Dreyfus, CEO bei Socios.com betont, dass Socios.com versuche, Fans überall auf der Welt das Gefühl zu vermitteln, dass ihre Unterstützung zähle, geschätzt werde und etwas Besonderes sei.

Sportvereine nutzen Kryptowährungen als zusätzliche Einnahmequelle

Wie Reuters berichtet, nutzen immer mehr Sportvereine Kryptowährungen als zusätzliche Einnahmequelle. Dies belegt die hohe Anzahl an Partnerschaften, die Socios.com bereits eingegangen ist. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mit über 130 der größten Sportorganisationen weltweit zusammengearbeitet. Neben Fußballmannschaften wie Paris Saint-Germain, FC Barcelona oder Manchester City, zählen auch die großen US-amerikanischen Sportliegen der NBA, NHL and NFL sowie der UFC zu den Partnern des Unternehmens. In den USA haben auch Stars aus dem Football oder Basketball wie Tom Brady oder LeBron James bereits Werbedeals mit Krypto-Unternehmen abgeschlossen.

Wie Reuters betont, gibt es jedoch auch Stimmen, die derartige Kooperationen kritisch sehen. Manche betrachten die Fan-Token als Abzocke, da den Fans nur oberflächliche Mitbestimmungsrechte gewährt würden, während die Kosten immer weiter stiegen.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Asatur Yesayants / Shutterstock.com