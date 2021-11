Neuer digitaler Führerschein musste kurz nach Launch wieder offline genommen werden

Digitaler Führerschein wurde kurz nach Launch wieder offline genommen

Die Einführung eines digitalen Führerscheins hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Rahmen der Europäischen Verkehrsministerkonferenz Ende Oktober 2020 bereits angekündigt. Nun wurde gemeinsam mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sowie der Bundesdruckerei ein erster Prototyp entwickelt. Aufgrund von technischen Problemen musste der digitale Führerschein jedoch schon kurz nach der ersten Inbetriebnahme wieder offline genommen werden. Aufgrund der hohen Nachfragekam es zu unerwarteten Lastspitzen, so die Bundesregierung auf der eigenen Website. Das Programm werde nun für einige Zeit wieder offline genommen und nach Verbesserungen neu gelauncht.

Der digitale Führerschein als Alltagserleichterung

Zugang zur neuen Anwendung erhielt man über die App "ID Wallet", welche wie gewohnt aus dem App Store heruntergeladen werden kann. "Der digitale Führerschein hat das Potenzial, den Alltag von Autofahrern deutlich zu erleichtern", wird Scheuer auf der Seite des BMVI zitiert. Die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), fügt hinzu: "Dass ab heute der digitale Führerscheinnachweis in der Wallet zur Verfügung steht, ist daher ein ganz wichtiger Meilenstein im Aufbau unseres Ökosystems digitaler Identitäten".

So sollten Inhaber des Kartenführerscheins in einer ersten Stufe den digitalen Führerschein in der Brieftaschen-App ID Wallet speichern und sich anzeigen lassen können. Das zentrale Datenregister des KBA liefert dabei die Daten.

Mit der Anwendung sollten schrittweise weitere Optionen eingeführt werden. So arbeitet das BMVI nach eigenen Angaben aktuell mit Sixt und BMW zusammen, um künftig beispielsweise die Inanspruchnahme von Carsharing-Angeboten oder Mietwagen-Anmietungen zu erleichtern.

Fälschungssicher

Durch unveränderliche Daten des digitalen Führerscheins und durch moderne Methoden soll dieser dem KBA zufolge vor Verfälschungen geschützt sein. Kosten für die beantragende Person entstehen keine. Der Prozess verläuft im besten Falle denkbar einfach: Hat man die App ID Wallet heruntergeladen und seine Identität nachgewiesen, wird man über einen QR-Code des KBAs zum Ausstellungsvorgang weitergeleitet. Dazu muss man Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Geburtsort mit dem Amt teilen. Sind die Daten bestätigt und authentifiziert, kann man sich den digitalen Führerschein im Wallet anzeigen lassen.

Das KBA merkt an: "Er ist aufgrund der derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen aber kein vollständiger Ersatz für den klassischen Kartenführerschein". Nach einem schrittweisen Ausbau der Funktionen soll der digitale Führerschein dem BMVI zufolge jedoch irgendwann auch als vollwertiger Ersatz für den klassischen Kartenführerschein gelten.

