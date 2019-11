Ab Dezember läuft Netflix auf diesen Fernseh-Modellen nicht mehr

Netflix' Nachricht

"Wir wollen Sie informieren, dass ein Gerät, auf dem Sie vor kurzem Netflix geschaut haben, nach dem 1. Dezember wegen technischer Einschränkungen nicht mehr zur Verfügung stehen wird". Diese Nachricht haben manche Samsung-Smart-TV-Besitzer von Netflix erhalten, was sie darauf hinweisen soll, dass ihr Fernseher bald nicht mehr in der Lage sein wird, Netflix auszuführen. Die technischen Einschränkungen, die der amerikanische Streaming-Konzern in der Mail anführt, wurden nicht konkretisiert.

Samsung unterstützt über eine Support-Seite betroffene Nutzer und hat zumindest schon darüber aufgeklärt, dass es sich bei den nicht kompatiblen Geräten um Fernseher aus dem Jahr 2011 und 2012 mit einem "D" oder einem "C" zwischen der Bildschirmgröße und Modellnummer handelt. Deutsche Kunden seien von den Auswirkungen bislang noch nicht betroffen, wie der "Stern" berichtet.

Das Problem umgehen

Sollten in naher Zukunft nun doch auch deutsche Geräte betroffen sein, gibt es einige Möglichkeiten, Netflix trotzdem auf dem alten TV schauen zu können. Benötigt wird dabei in den meisten Fällen lediglich ein HDMI-Anschluss. Die einfachste Option wäre es, ein Streaming-Gerät, wie Amazons Fire TV oder Apple TV, an den Fernseher anzuschließen. Diese bieten noch zusätzliche andere Möglichkeiten im Bereich Home Entertainment. Wenn man beispielsweise bereits ein Alexa-Gerät besitzt, kann man es mit dem Fire TV verbinden und den Fernseher via Sprache steuern. Wem ein solches Gerät nicht zusagt, der kann mit aktuellen Spielekonsolen, die im Normalfall das Streaming über Netflix unterstützen, Serien und Filme abrufen. Notfalls lässt sich auch ein Computer mit dem TV verbinden, über den man dann Netflix streamen kann.

Ein Smart-TV ist kein Röhrenfernseher

Die Wurzel dieses Problems ist das Kaufverhalten der Menschen gegenüber Fernsehern. Seit Jahren ist man es gewohnt, das Handy oder das Tablet immer wieder neu zu kaufen, um technisch am neuesten Stand zu bleiben. TV-Geräte hingegen werden in der Regel nur erneuert, wenn das alte kaputt gegangen ist. Mittlerweile entwickelt sich jedoch die Technik, die in TVs verbaut wird, sehr schnell, wodurch Jahr für Jahr neue Funktionen in die Geräte integriert werden. Die letzten großen Neuerungen waren die Einführung von HDR (High Dynamic Range) und Fernsehern mit 4K-Auflösung. Diese werden im Laufe der nächsten paar Jahre wieder zu Standards bei der Smart-TV-Herstellung werden, sodass Streamingdienste wie Netflix ihr Angebot und ihre Leistungen daran anpassen werden müssen um den Kunden ein besseres TV-Erlebnis zu ermöglichen. Kunden werden sich möglicherweise darauf einstellen müssen, auch ihre TV-Geräte häufiger durch neue Modelle zu ersetzen, um technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben.

