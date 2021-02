Apple AirPods Pro: Sind die Kopfhörer bald in zwei Größen erhältlich?

Die Apple AirPods Pro

Bereits jetzt glänzen die Bluetooth In-Ear-Kopfhörer des Tech-Giganten Apple mit einem breiten Feature-Spektrum, wie beispielsweise der Active Noise Cancelling-Funktion oder ihrem Gegenteil: dem Transparentmodus. Da die aktuellen AirPods jedoch bereits seit einem Jahr erhältlich sind, brodelt die Gerüchteküche, wenn es um das Aussehen sowie die potentiellen innovativen Funktionalitäten der neuen AirPods Pro-Modelle geht.

Wie Bloomberg bereits im Oktober 2020 berichtete, wolle Apple in Zukunft eine kleinere Version der AirPods Pro anbieten, um die Passform der In-Ear-Kopfhörer zu optimieren. Über kurz oder lang solle zudem der Stiel verschwinden, wie Bloomberg damals weiterhin hinzufügte.

Informationen geleakt

Wie der Tech-Leaker Mr-white nun in einem seiner Twitter-Beiträge ans Licht brachte, arbeitet Apple an zwei neuen Versionen der In-Ears. Die neue Generation AirPods Pro, die AirPods Pro 2, soll dabei schon bald in den Handel kommen - und das in zwei unterschiedlichen Größen. Das entsprechende Beweisbild dazu liefert Mr-white, der in der Vergangenheit bereits ziemlich akkurate Angaben zu Apple-Neuerungen machte, gleich mit. Zu erkennen ist die interne Hardware, die in den AirPods Pro der zweiten Generation verbaut sein soll, vorliegend in zwei Größen.

Apple bleibt sich treu

Laut Angaben des Apple-Portals Macerkopf sind die geleakten Informationen mit Vorsicht zu genießen, da die Behauptung, die neue Generation AirPods Pro würde mit einem W2-Chip ausgestattet, wenig vertrauenserweckend ist. Grund dafür ist die Verwendung eines H1-Prozessors in den aktuellen Modellen - ein Nachfolger des W1-Chips. Ein W2-Chip existiere laut MacTechNews noch gar nicht. Mit W2 könnte jedoch auch der H1 gemeint sein.

Auch an der Farbgebung soll sich nichts ändern: Wie Mr-white berichtet, soll es die AirPods Pro 2 erneut nicht in schwarz geben, da dies nicht zur Marke Apple passen würde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com