Apple AirPods Pro nun auch von Android-Handys supported

Apple ist dafür bekannt, neue Produkte nicht unbedingt so zu gestalten, dass auch Android-User sie uneingeschränkt nutzen können. So auch die AirPods Pro, die man bislang nicht auf der offiziellen Kompatibilitätsliste von Apple fand. Doch nun lenkte Apple ein und veröffentlichte ein Support-Video, indem erklärt wird, wie man die AirPods Pro mit einem Android-Smartphone verbindet. Es ist zwar keine automatische Verbindung wie mit dem iPhone möglich, aber grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen. So kann man auch das Noise Cancelling nutzen, wenn die AirPods Pro mit einem Android-Handy gekoppelt sind. Da Android im Gegensatz zu Apple den größeren Marktanteil hält, scheint es ein notwendiger Schritt zu sein, dass Apple nun einlenkte, um weitere potenzielle Käufer für die AirPods Pro zu gewinnen.

AirPods Pro mit einem Android-Handy koppeln

Die Verbindung der AirPods Pro mit einem Android-Smartphone unterscheidet sich von dem Vorgang, um die Kopfhörer mit einem iPhone zu koppeln. Während man bei einem iPhone das Case der AirPods Pro einfach nur neben dem Handy aufklappen muss, um die Verbindung einzuleiten, ist dies bei Android nicht möglich. Um die Kopfhörer zu verbinden, muss man dies manuell über die Einstellungen tun. Dafür schaltet man Bluetooth ein und öffnet das Ladecase, lässt die Kopfhörer jedoch darin. Um nun den Kopplungsmodus der AirPods Pro zu aktivieren, muss auf der Rückseite des Ladecase die runde weiße Taste so lange gedrückt werden, bis die LED-Leuchte auf der Vorderseite weiß blinkt. Auf dem Android-Smartphone sollten nun die AirPods Pro unter dem Punkt "Verfügbare Geräte" auftauchen und eine Verbindung möglich sein. Sollte es Probleme beim ersten Verbinden geben, sollte Bluetooth am Handy kurz aus- und wieder eingeschaltet und der Vorgang noch einmal wiederholt werden. Oft dauert die Suche nach einem neuen unbekannten Gerät auch einige Sekunden.

