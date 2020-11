iPhone, iPad & Co. mieten: Diese Anbieter bieten Apple-Produkte auf Zeit an

Ob für drei Tage, einen Monat oder gleich zwei Jahre - iPhones und andere Apple -Produkte kann man bei den verschiedensten Anbietern mieten. Wir stellen ein paar der großen Vermieter vor, aber Achtung: Es stimmt zwar, dass mit einem Mietvertrag für ein Gerät hohe Anschaffungskosten gespart werden können - je nach Produkt und Vertrag kann die Gesamtmiete, die an Anbieter wie Zirgon, Handy mieten, get-it-easy oder Aldi Talk gezahlt werden muss, den Kaufpreis aber sogar übersteigen. Deswegen sollte vor jedem Vertragsabschluss einmal nachgerechnet werden, ob sich das entsprechende Angebot der Miete eines neuwertigen Geräts tatsächlich lohnt.

getrental

getrental, ehemals "Apfelverleih", bezeichnet sich selbst als einen der größten deutschen Vermieter von Apple-Produkten. Den Verleih gibt es bereits seit über zehn Jahren, angeboten werden neue und alte Geräte sowie Zubehör in großen Mengen, Geräteversicherungen und vieles mehr.

getrental bietet seinen Kunden eine Qualitäts-Garantie, persönlichen Service, Beratung und flexible individuelle Lösungen bezüglich Vertragslaufzeit - von nur wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten - und Geräteanzahl. Daher erhalten Kunden das preisliche Angebot erst nach ihrer Anfrage. Reparaturen an gemieteten Geräten führt getrental durch. Neben der Miete fordert getrental eine Kautionszahlung und bei Kreditkartenzahlung fallen acht Prozent der Bruttomietsumme als Zusatzgebühren an. Fehllieferungen und Zusatzkosten gehen zu Lasten des Mieters, auch eine kostenlose Rücksendung ist nicht möglich. Bei Verlust haften Mieter mit dem Neuwert des entsprechenden Produkts. In den AGB findet sich die Klausel, dass ein Rücktritt vom Vertrag den Mieter je nach Zeitpunkt der Vertragslaufzeit 30, 50 oder sogar 100 Prozent des Mietpreises kosten kann.

fonlos

fonlos bietet Geräte "für Office, Event und Außendienst" zur Miete an. Der Anbieter wirbt mit termingenauer Abrechnung und einer großen Spanne möglicher Laufzeiten: In kleinen Schritten können Kunden eine Vertragsdauer zwischen drei Tagen und 24 Monaten auswählen - entsprechend variieren die Preise der Produkte.

fonlos stellt nicht nur einzelne Geräte, sondern auch Hardware-Software-Pakete zur Verfügung sowie eine persönliche Beratung, technischen Support und umfassenden Versicherungsschutz für das Gerät. Ist ein Gerät beschädigt, wird es für den Kunden innerhalb von 48 Stunden repariert oder ersetzt.

Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten ist das günstigste iPhone bei fonlos das iPhone 6s mit 64 GB und einem Preis von 6,47 Euro im Monat. Das teuerste iPhone ist bei gleichlanger Mietdauer das iPhone 11 Pro Max für 37,80 Euro im Monat.

OTTO

Der bekannte Online-Händler OTTO vermietet ebenfalls technische Geräte, darunter auch Apple-Produkte. Hier wird mit kostenloser Rücksendung nach Ende der Vertragslaufzeit sowie kostenloser Reparatur oder kostenlosem Ersatz des Geräts bei Beschädigung unter sachgemäßen Nutzungsbedingungen geworben. Die auf den Mieter zukommenden Versandkosten bei Zusendung des Produkts variieren abhängig von Gerät und Vertrag. Ebenfalls abhängig von Produkt und der vertraglich geregelten Mindestlaufzeit (ein bis 24 Monate) können Kunden die Kaufoption nutzen - hier wird vom eigentlichen Preis des Geräts die Höhe der bis dahin gezahlten Miete abgezogen. Mieter haben nach Vertragsabschluss ein 14-tägiges Widerrufsrecht und OTTO gibt das Versprechen, bei Einhaltung dieser 14-tätigen Frist, den gesamten bis dahin überwiesenen Betrag zurückzuerstatten.

Der Anbieter führt eine Bonitätsprüfung seiner Mieter bei der SCHUFA durch und verlangt für fehlende oder defekte Teile bei der Rückgabe des Geräts eine Pauschalabgabe von 15 Euro, die je nach Wert des entsprechenden Produkts höher sein kann. In den AGB erklärt OTTO: "Die Nutzung der Ware ist grundsätzlich beschränkt auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland."

Das günstigste iPhone-Angebot bietet OTTO seinen Kunden für das iPhone 8 mit 64 GB - der Preis liegt bei 32,07 Euro im Monat. Das iPhone XS Max kann ab 94,64 Euro monatlich gemietet werden und ist das teuerste Smartphone von Apple im Miet-Sortiment.

Grover

Grover bezeichnet sich mit seinem Warenbestand von über 2000 Geräten selbst als den größten europäischen Vermieter von Tech-Produkten. Der Werbeslogan "Grover hat die Technik für alle Deine Pläne" umfasst das gesamte Angebot des Vermieters: saubere, aufbereitete Geräte in einwandfreiem Zustand können nach Ende der Laufzeit entweder weitergemietet, gekauft oder kostenlos zurückgeschickt werden - wird ein Produkt beschädigt, repariert oder ersetzt der Anbieter es umgehend, nur zehn Prozent der Reparaturkosten muss dabei der Kunde aufbringen. Grover wirbt mit Sonderangeboten und damit, keine Kaution zu verlangen und von Kunden keine versteckten Zahlungen einzufordern. Die Laufzeit eines Vertrags beträgt immer mindestens einen Monat, kann aber jederzeit verlängert werden.

Bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten ist das iPhone 8 mit 64 GB für 19,90 Euro monatlich das günstigste Smartphone im Grover-Sortiment für Apple-Produkte. Das teuerste Angebot im selben Bereich macht Grover für das iPhone 12 Pro mit 512 GB: 89,90 Euro zahlen Kunden monatlich (Stand 11/2020).

Dieser Anbieter hat viele Geschäftspartner, darunter Aldi Talk sowie die Fachgeschäfte MediaMarkt, Saturn und Conrad. Die Geschäftsbedingungen dieser Partner ähneln jenen Grovers selbst, können aber unter dem ein oder anderen Gesichtspunkt leicht abweichen.

