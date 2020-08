Google Maps und Apple: Diese Neuerungen stehen für die Apple Watch und CarPlay an

Im August hat Google auf seinem Blog angekündigt, dass Google Maps in watchOS-Form auf die Apple Watch zurückkehren und die Nutzung über CarPlay erleichtert wird. Die CarPlay-Neuerungen werden bereits eingeführt - aber wann genau Maps auf die Apple Watch kommt, ist noch unklar. Es heißt, die Maps-App für die Apple Watch soll innerhalb der nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Google Maps mit eigener App auf der Apple Watch

Googles Kartendienst gab es schon einmal auf der Apple Watch - allerdings wurde er vor drei Jahren (ähnlich wie beispielsweise Amazon, Slack oder Facebooks Instagram) deaktiviert. Nun kommt eine neue Google Maps-App als watchOS auf Apples Smartwatch: Mit angepassten Funktionen.

Der Kartendienst auf der Smartwatch soll auch vom iPhone gesteuert werden können. Und: "Mit der Google Maps App für die Apple Watch können Sie ganz einfach für Auto, Fahrrad, ÖPNV oder Fußwege navigieren", heißt es in der Google-Ankündigung. Außerdem sollen wie gewohnt Ankunftszeiten und Schritt-für-Schritt Wegbeschreibungen verfügbar sowie das Speichern von bestimmten Orten wie ‘Zuhause’ oder ‘Arbeit’ möglich sein.

Achtung: Eingeschränkte Nutzung

Die Maps-Nutzung per Apple Watch-App ist allerdings leicht eingeschränkt: So können User nur bereits gespeicherte Routen per Smartwatch starten, neue müssen über das iPhone angelegt werden.

CHIP berichtet, dass es auf der Apple Watch keine Karte, sondern lediglich "abgespeckte Richtungsanweisungen" geben soll.

Google Maps über CarPlay

Eingeschränkte Bedingungen gab es bis zu Googles Ankündigung auch bei der Nutzung von Google Maps über Apples CarPlay: Es gab keine Möglichkeit der Dashboard-Ansicht - das soll sich jetzt ändern.

Wie es bislang nur mit Apple Maps möglich war, wird es eine Google Maps Dashboard-Ansicht geben, welche die Teilung des Bildschirms und damit den Blick aufs CarPlay-Infotainment ermöglicht, ohne Google Maps schließen zu müssen: Während die Navigation geöffnet bleibt, haben User also nun die Möglichkeit, Medien wiederzugeben, Termine zu verwalten, zu telefonieren oder Nachrichten zu versenden - selbstverständlich mithilfe der CarPlay-Sprachsteuerung Siri, um trotz allem auf den Straßenverkehr achten zu können.

