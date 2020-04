Apple vs. Google: So soll Apple Maps Google Maps den Rang ablaufen

Aktien in diesem Artikel

Ob beim Autofahren, Sightseeing oder gewöhnlichen Stadtbummel - Navigations-Apps gehören heutzutage zum Alltag der meisten Smartphone-Nutzer. Von ihnen gibt es eine ganze Reihe. Besonders hervor stechen aber zwei Anbieter: Google und Apple . Seit Jahren leisten diese sich einen Konkurrenzkampf.

Google Maps als Spitzenreiter

Besonders beliebt machen konnte sich dabei Google Maps. Neben der beeindruckenden Veränderung, die das Navigationssystem in den vergangenen Jahren revolutioniert hat, gab der Konzern anlässlich des 15-jährigen Jubiläums weitere Funktionen und Features bekannt, die die App noch weiter verbessern sollen. Hierzu gehören unter anderem zusätzliche Tabs wie "Pendeln" oder "Erkunden", ergänzende Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Live View-Funktion. Mit seiner Strategie kommt Google bei den gut Nutzern an: Eigenen Angaben zufolge nutzen mehr als eine Milliarde Menschen Google Maps weltweit.

Apple rüstet auf

Doch sollte sich Google nicht zu sehr auf seinem Erfolg ausruhen. Denn ein Konkurrent holt mächtig auf: Apple. Mit seinem neuesten Update, wofür der Konzern riesige Geldsummen im Milliardenbereich aufgewendet hat, geht der iKonzern nämlich in die Offensive. Über die Neuerung erhalten Apple Maps-Nutzer ähnlich wie bei Google Informationen zum Nahverkehr in Echtzeit. Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Informationen zu Ausfällen oder Verspätungen lassen sich künftig ebenfalls auf Apple Maps einsehen. Auch Daten zu Tempolimits oder Indoor-Karten für Einkaufszentren oder Flughäfen sind künftig über das neue Update erhältlich, wie futurezone.de berichtet.

Aktuell ist die neue Funktion aber lediglich in den USA oder in ausgewählten deutschen Großstädten und Regionen wie Berlin oder Augsburg verfügbar. Auch eingeschränkter Zugriff wurde von Nutzern laut dem Tech-Magazin chip.de gemeldet. Der iPhone-Hersteller verspricht, den besseren Kartendienst an den Start zu bringen. Ob ihm das gelingen wird, wird sich zeigen. Bislang konnte Apple Maps die Nutzer nicht überzeugen. Über die seit 2012 bestehende Navigations-App beschwerten sie sich immer wieder. Aufgrund der schwachen Datenqualität und schlechter Grafik griffen Nutzer folglich lieber auf Google Maps.

