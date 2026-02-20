DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin54.763 -4,2%Euro1,1758 -0,1%Öl71,28 -0,6%Gold5.167 +1,2%
Arbeiten im Alter

So viel Geld bleibt von der Aktivrente in Höhe von 2.000 Euro wirklich netto übrig

23.02.26 03:04 Uhr
Aktivrente im Realitätscheck: So viel bleibt netto wirklich übrig | finanzen.net

Für viele Rentner ist der Ruhestand eine Herausforderung: Während die einen mit Langeweile kämpfen, reicht bei anderen das Geld kaum aus. Die Aktivrente kann hier Abhilfe schaffen, denn ab 1. Januar 2026, dürfen Rentner bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Ganz ohne Abgaben geht es jedoch nicht - welche Kosten dennoch anfallen, erklärt dieser Artikel.

Was ist die Aktivrente und für wen ist sie attraktiv?

Wie die Bundesregierung auf der offiziellen Website erklärt, ermöglicht die Aktivrente Menschen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben, freiwillig weiterzuarbeiten und dabei zusätzliches Einkommen zu erzielen. Der besondere Anreiz: Bis zu 2.000 Euro im Monat dürfen steuerfrei hinzuverdient werden. Ziel der Regelung ist es, ältere Arbeitnehmer länger im Berufsleben zu halten und gleichzeitig ihre finanzielle Situation im Ruhestand zu verbessern.

Nutzen können die Aktivrente sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, sobald sie die Regelaltersgrenze erreicht haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits eine Altersrente bezogen wird oder ob der Rentenbeginn bewusst aufgeschoben wird. Die steuerliche Begünstigung greift allein aufgrund des Alters und der Erwerbstätigkeit.

Nicht vorgesehen ist die Aktivrente für Selbstständige, Land- und Forstwirte, Minijobs sowie Beamte. Die Steuerfreiheit ist zudem klar begrenzt: Sie gilt ausschließlich für Personen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben - in der Regel mit Vollendung des 67. Lebensjahres, inklusive möglicher Übergangsregelungen.

Diese Abgaben gelten trotz steuerfreier Aktivrente weiterhin

Auch wenn auf den Hinzuverdienst aus der Aktivrente keine Einkommensteuer anfällt, müssen Ruheständler weiterhin Sozialabgaben zahlen. Konkret betroffen sind die Kranken- und Pflegeversicherung.

Für die Krankenversicherung fallen reguläre Beiträge an, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen. Maßgeblich sind der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent sowie der jeweilige Zusatzbeitrag der Krankenkasse. Bei einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent ergibt sich für Aktivrentner eine anteilige Belastung von rund 8,75 Prozent des Einkommens. Zusätzlich werden Beiträge zur Pflegeversicherung fällig. Der reguläre Beitragssatz liegt bei 3,6 Prozent und wird ebenfalls geteilt. Kinderlose zahlen zusätzlich einen Zuschlag von 0,6 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine Arbeitnehmerbelastung von 2,4 Prozent, so die dpa.

Keine Beiträge müssen Aktivrentner hingegen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Wie viel am Ende netto übrig bleibt, hängt vom individuellen Krankenkassen-Zusatzbeitrag und der Anzahl der Kinder ab. Der Nettobetrag beläuft sich, wie eine beispielhafte Berechnung der dpa zeigt, auf circa 1.800 Euro.

Kritische Stimmen

In den Kommentaren eines Posts auf Reddit zeigen sich viele junge Menschen frustriert über die steuerliche Begünstigung von Rentnern. Sie empfinden die Regelungen als ungerecht, da sie selbst hohe Abgaben leisten müssen und gleichzeitig mit steigenden Lebenshaltungskosten und schwierigen Karrierebedingungen kämpfen. Häufig wird der Generationenkonflikt betont: Während Rentner von zusätzlichen Einkünften profitieren, bleibt jungen Erwerbstätigen das Gefühl, dass ihre Arbeit weniger wertgeschätzt wird. Die Kommentare spiegeln damit ein grundsätzlich negatives, kritisches Sentiment gegenüber Politik und sozialer Verteilung wider.

Die Aktivrente kommt
byu/iamhereforbeer inFinanzen

Die Bundesregierung sieht in der Aktivrente hingegen einen wichtigen Anreiz, länger im Arbeitsmarkt aktiv zu bleiben. Mit dieser Maßnahme sollen nicht nur Beschäftigte finanziell profitieren, sondern auch der Fachkräftemangel abgefedert werden. Höhere Erwerbsquoten sollen zudem die Wirtschaft stärken, während die Beiträge aus den zusätzlichen Einkommen die Einnahmen der Sozialversicherungen erhöhen. Auf diese Weise soll die Aktivrente auch zur Generationen- und Verteilungsgerechtigkeit beitragen.

M. Maier / Redaktion finanzen.net

