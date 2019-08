VW entwickelt Laderoboter für E-Autos

Autonome Ladestation für 2020 geplant

Volkswagens US-Tochter Electrify America arbeitet mit der Firma Stable Auto in den USA an einer Laderoboter-Lösung für autonome Elektroautos. Die beiden Unternehmen haben geplant, in San Francisco eine Pilotlösung bereitzustellen, mit der selbstfahrende Elektrofahrzeuge ohne menschliches Eingreifen geladen werden können. Mithilfe einer Roboterlösung sollen die Fahrzeuge an einen 150-kW-Schnelllader angeschlossen werden. Die Anlage soll voraussichtlich Anfang 2020 eröffnet werden und wäre die erste kommerzielle autonome Ladestation von Stable.

Schneller Ladevorgang dank Roboterarm

Die beiden Unternehmen veröffentlichten bereits, wie das System aussehen und funktionieren soll. Auf einem Sockel neben der Schnellladesäule ist ein Roboterarm installiert, welcher in Aussehen und Funktionalität sehr einem konventionellen Industrie-Roboter ähnelt. Auf dem Arm ist ein Ladekabel verbaut und sobald das Fahrzeug neben dem Ladearm stoppt und die Ladekappe öffnet, erledigt der Roboter den Rest. Er schließt das Fahrzeug automatisch an den Schnelllader an und anschließend auch wieder ab, sodass nur noch die Ladekappe geschlossen werden muss und das Fahrzeug nach kurzer Zeit wieder abfahrbereit ist.

"Autonome Fahrzeuge werden in der Zukunft des Fahrens eine wichtige Rolle spielen, insbesondere bei Flotten, und maßgeschneiderte Lademöglichkeiten für selbstfahrende Elektrofahrzeuge werden für die Entwicklung dieser Bemühungen von entscheidender Bedeutung sein", sagt Wayne Killen, Direktor für Infrastrukturplanung und Geschäftsentwicklung bei Electrify America.

Kein Mensch vor Ort, der bei Fehlern eingreifen kann

Für das Projekt arbeiten Electrify America und Stable eng zusammen. Während Stable das Gesamtprojekt verwaltet und die Roboter-Technologie stellt, liefert Electrify America die Lade-Hardware und das Netzwerk. Bei ihrer Zusammenarbeit müssen die beiden Unternehmen besonders darauf achten, ein fehlerfreies System zu entwickeln, da es beim Laden von autonomen Autos keinen Fahrer gibt, der bei möglichen Problemen, wie einem nicht richtig eingesteckten Kabel oder einer nicht akzeptierten Ladekarte, eingreifen kann, um den Fehler zu beheben. Da an den Ladestationen keine Mitarbeiter geplant sind, ist ein erfolgreicher Ladevorgang allein von der fehlerfreien Ausführung der Roboter abhängig.

